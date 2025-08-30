رییس اسبق سازمان بورس: بورس انرژی بستر تبدیل مازاد انرژی به ثروت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، رونق بورس انرژی را نیازمند انجام ۵ اقدام ضروری دانست و گفت: بازار برق بورس انرژی ایران پتانسیل و زیرساختی قوی در حوزه توسعه بازار خودروهای برقی، رباتهای هوشمند و سایر تکنولوژیهایی که با تکیه بر برق در حال توسعه و گسترش هستند، فراهم آورده است.
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با این سازمان، که در حاشیه نخستین کارگروه توسعه بورس انرژی ایران انجام شد، با اشاره به شرایط لازم برای توسعه بازارهای بورس انرژی، اعلام کرد: حذف قیمتگذاری دستوری مهمترین شرط توسعه بازار انرژی در بورس محسوب میشود، بنابراین حذف یا کاهش شدت استفاده از قیمتگذاری میتواند زمینهساز توسعه بازارهای مرتبط با بورس انرژی باشد.
او با اشاره به دیگر شرایط لازم برای توسعه این بازار، گفت: سیاستگذاران باید به صرفه جویی و تکنولوژیهای مربوط به صرفهجویی انرژی وزن بیشتری بدهند، در این زمینه مقوله قیمت انرژی از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
زیرساختهای مقرراتی و قانونی
محمدی تکمیل زیرساختهای مقرراتی و قانونی را به عنوان سومین شرط توسعه بورس انرژی معرفی کرد و افزود: در این زمینه تمهیداتی در قوانین بازار اوراق بهادار و قوانین مربوط به برنامه هفتم در نظر گرفته شده که در این میان، باید اقداماتی برای تکمیل زیرساختها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیگر شرط رونق بورس انرژی، ادامه داد: بورس انرژی باید به لحاظ فناوریهای معاملاتی و تنوع ابزارهای مالی در حوزه انرژی فرصت بیشتری را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
انرژی؛ مهمترین ثروت کشور
او با بیان اینکه باید اقداماتی صورت گیرد تا انرژی به عنوان مهمترین ثروت کشور به مردم معرفی شود، گفت: این امر نیازمند فرهنگسازی است. مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که میتوانند از طریق بازار سرمایه در بازار انرژی هم سرمایهگذاری کنند، در این میان باید فرهنگسازیهایی نسبت به نحوه سرمایهگذاری مردم در این بازار صورت گیرد.
نقش بورس انرژی در بهبود ناترازی انرژی
محمدی در ادامه با تاکید بر نقش بورس انرژی در بهبود ناترازی انرژی، گفت: بورس انرژی میتواند از طریق کشف قیمت درست، نشاندهنده ارزش واقعی انرژی باشد و این امکان را فراهم کند تا افرادی که از ذخیره انرژی به عنوان یک استراتژی در مجموعههای سازمانی خود استفاده کردهاند بتوانند ضمن تبدیل مازاد انرژی به پول، به کاهش ناترازی کمک کنند.
تبدیل انرژی به پول
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هنوز امکان تبدیل انرژی مصرف نشده به پول فراهم نشده، تاکید کرد: این امر باعث شده انگیزه کاهش مصرف یا مصرف بهینه انرژی کاهش یابد اما اگر بورس انرژی شرایط را برای تبدیل مازاد انرژی به ثروت فراهم کند، شاهد نقش کلیدی این بازار در مدیریت مصرف انرژی خواهیم بود.
او توضیح داد: انجام چنین مأموریت مهمی در بورس انرژی نیازمند کمک برخی از دستگاه نظارتی و اجرایی دولت مانند وزارت نیرو و وزارت نفت است.
ضرورت توسعه بازار انرژی در بورس
محمدی همچنین به ضرورت توسعه بازار انرژی در بورس تاکید کرد و افزود: انجام معامله برق در بورس انرژی به عنوان یکی از ویژگیهای مثبت این بازار تلقی میشود، بخش عمده انرژی مصرفی فعلی نوعی انرژی فسیلی بوده که به اشکالی مانند احتراق داخلی مصرف میشود که در اکثر کشورهای دنیا به دنبال تبدیل آن به برق هستند.
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت بازار برق را مساوی با ظرفیت کل بازار انواع انرژی دانست و گفت: در ابتدا باید انرژیهای فسیلی در کنار انرژیهای تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و حتی آبی به برق تبدیل شود و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد.
او با بیان اینکه این امر نشاندهنده وجود ظرفیتی چشمگیر در بورس انرژی است، یادآور شد: وجود بازار برق در بورس انرژی ایران پتانسیلی قوی در حوزه خودروهای برقی یا رباتهای هوشمند که با تکیه بر برق مورد استفاده قرار میگیرند، محسوب میشود.
