به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر سه شنبه به آخرین وضعیت بازگشت زائران گلستانی از سفر اربعین اشاره کرد و گفت: تا به امروز بیش از چهار هزار ۹۰۰ زائر از استان گلستان به وطن بازگشتهاند، در حالی که همچنان حدود سه هزار و ۵۰۰ زائر گلستانی در عراق به سر میبرند. با این حال، روند بازگشت آنها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از انجام ۳۵۹ سفر اتوبوسی از استان گلستان برای انتقال زائران به مرزها خبر داد و گفت: در مجموع، هشت هزار و ۲۵۲ زائر از گلستان به عراق اعزام شدند. ناوگان حملونقل استان در حال حاضر با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در آمادهباش است تا زائران باقیمانده را به خانههایشان منتقل کند.
مصدقی با اشاره به آمادگی کامل برای بازگشت زائران، افزود: برای تسهیل روند بازگشت، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۱۶ سکوی آماده در مرزها مستقر شده است. هماهنگیهای لازم با معاونت حملونقل کشور صورت گرفته و انتظار داریم بازگشت زائران به شکل منظم و بیوقفه انجام شود.
وی همچنین به تغییرات سامانه صدور مجوز سفر اشاره کرد و ادامه داد: از این پس، صدور مجوز سفر برای اتوبوسها باید از مبدا مرز انجام شود. اتوبوسهای بازگشتی میتوانند زائران را در مسیرهایی چون تهران، قزوین، زنجان، تبریز و کرمانشاه جابهجا کنند. اما برای مقاصد خارج از این مسیرها، زائران باید از ناوگان سواری بینشهری یا وسایل شخصی استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل گلستان در پایان از شهروندان درخواست کرد: با مدیریت سفرهای غیرضروری در روزهای اوج بازگشت، به تسهیل روند انتقال زائران کمک کنند.
وی گفت: اولویت ما در این روزها، بازگشت ایمن و سریع زائران اربعین به خانههایشان است.
نظر شما