خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رؤیا سادات هاشمی: واقعه عاشورا مصداق بارز همان آیه‌ای است که می‌گوید در اقلیت بودن تنها بودن نیست «چه بسا گروهی اندک بر بسیاران غلبه کردند» شاید نامردمان سال ۶۱ هجری قمری گمان نمی‌کردند که سیدالشهدا تنها با ۷۲ یار به اندازه ۱۴۰۰ سال عاشق و دنبال کننده دارد. عاشقانی که برای اثبات خودشان در دنیای عینی اعداد و ارقام هر ساله در پیاده روی اربعین خودنمایی می‌کنند تا لقب بزرگترین گردهمایی جهان را به خودشان اختصاص دهند. یک مسیر چند کیلومتری بین نجف تا کربلا که نه فقط شیعیان دنیا که عاشقان دلباخته امام حسین علیه‌السلام در آن قدم می‌گذارند. راهی که برای اندازه گرفتن واقعی آن به جای شمارش عمودها و کیلومترها باید به اندازه ۱۴ قرن به عقب بازگشت و نگاه به مسیری کرد که حالا بعد از این همه سال همچنان پابرجاست. آن هم از دوران خلفای مختلف که جزای زیارت حسین علیه السلام را با قطع دست و پای زائرانش می‌دادند و دست به تخریب بارگاهش می‌زدند. شاید اگر طی همه این سال‌ها کسی از چنین روزی حرف می‌زد که این مسیر روزی به پرجمعیت‌ترین و طولانی‌ترین اجتماع جهانی تبدیل خواهد شد کمتر کسی آن را باور می‌کرد؛ اما غافل از اینکه همه کسانی که روزی در بندبند وجودشان به این باور داشتند که حق بر باطل و خون بر شمشیر پیروز است جایی در گفته‌ها و کلام‌هایشان چنین دورانی را نوید داده بودند. ایامی که عاشقان حسین گاهی با قدم‌ها گاهی با دست‌های بخشنده و گاهی با لبخندشان به یک زائر همه عشق و ارادتشان را به زائران اهل بیت علیهم‌السلام نشان می‌دهند.

بدرقه فرشتگان از زائران امروز اربعین

اربعین روز رسیدن به مزار سیدالشهدا است. روزی که حتی منابع تاریخی هم به آن استناد می‌کنند. در کتاب لهوف سیدبن طاووس نوشته، کاروان اسرا بعد از آزاد شدن از شام در مسیر بازگشت روز اربعین به بارگاه امام رسیدند و با مزار شهدا وداع کردند. شاید برای همین هم حالا بعد از این همه سال مردم از جای جای دنیا تلاششان را می‌کنند که در روز بیستم صفر خودشان را به نینوا برسانند. جالب اینجاست که امام صادق علیه السلام در کتاب کامل الزیارات علاوه بر پیش‌بینی برای واقعه اربعین درباره فضیلت زیارت کربلا با پای پیاده فرموده‌اند: «گویا می‌بینم که زائران حسین علیه السلام از کوفه با پای پیاده به سوی او می‌روند… هرکس با پای پیاده به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برود، خداوند برای هر قدم او یک حسنه می‌نویسد، یک گناه از او محو می‌کند و درجه‌اش را بالا می‌برد. وقتی به کنار حرم برسد، خداوند دو فرشته را مأمور او می‌کند. چون بازگردد، آن دو فرشته او را بدرقه می‌کنند و اگر در راه سخن نیک بگوید، برایش نوشته می‌شود…»

اربعین یکی از پنج علامت اهل ایمان

علاوه بر امام ششم شیعیان، امام حسن عسکری علیه السلام هم درباره واقعه اربعین فرموده‌اند: «علامات المؤمن خمس… و زیارة الأربعین» یعنی زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز اربعین از نشانه‌های مؤمن است. حدیثی که بسیاری از بزرگان آن را به یکی از اساس‌های ترویج پیاده‌روی اربعین در بین علمای شیعه نسبت داده‌اند.

این خاک روزی پر از زائر پیاده خواهد شد

کمی پیش‌تر از اینکه پیاده‌روی اربعین به شکل امروزی سر و سامان بگیرد در دوره معاصر علمای بزرگ علی الخصوص از علمای نجف، زیارت اربعین با پای پیاده را به یک رسم در میان خودشان تبدیل کرده بودند. می‌گویند فارغ از ائمه و اهل بیت، جابر بن عبدالله انصاری به عنوان اولین زائر زیارت اربعین شناخته می‌شود و طبق روایت عطیه عوفی او یک مسیر طولانی را پیاده طی کرد تا روز اربعین به مزار سیدالشهدا رسید و در آنجا حاضر شد. بعدها علمای شیعه این کار جابر را نشانه ادب و عشق به امام دانستند و پیاده روی خود را ادامه سنت جابر می‌دانند تا آن را زنده نگهدارند. بد نیست بدانید که در بین علما، آیت الله شهید سید محمدباقر صدر که در سال ۱۳۵۹ شمسی به دستور صدام در عراق به شهادت رسید، در دورانی که زیارت اربعین ممنوع بود درباره پیاده‌روی اربعین پیش‌بینی جالبی کرده و گفته بود: روزی خواهد آمد که زیارت امام حسین علیه السلام آزادانه و باشکوه برگزار شود و مردم از سراسر دنیا خواهند آمد» علاوه بر این آیت‌الله سید محمود شاهرودی از علمای نجف هم پیش از این‌ها گفته بود: «این خاک مسیر بین نجف و کربلا روزی پر از زائر پیاده خواهد شد.»

روزی ایرانی‌ها دسته دسته از اینجا به کربلا می‌روند

اگر در ۱۰ سال گذشته همه شیعیان دنیا از جای جای جهان با ذوق و عشق هرچه تمام‌تر در سرما و گرما خودشان را به مسیر نجف تا کربلا می‌رسانند تا همین سه چهار دهه قبل چنین چیزی در دوران حکومت صدام ممنوع بود و جرم تلقی می‌شد اما جالب اینجاست که اگر نگاهی به تاریخ دفاع مقدس خودمان بیندازید به نقل قولی از شهید ابراهیم هادی خواهید رسید. کسی که در اوج روزهای جنگ ایران و عراق پیش‌بینی شیرینی کرد که شاید اگر آن را در زمان خودش می‌شنیدید آن را باور نمی‌کردید؛ اما جبار ستوده و مهدی فریدوند که از هم‌رزمان شهید ابراهیم هادی در دفاع مقدس هستند در خاطرات خودشان این طور تعریف می‌کنند: «سال اول جنگ بود. با بچه‌های گروه اندرزگو به یکی از ارتفاعات شمال منطقه گیلانغرب رفتیم. بالای یکی از تپه‌های مشرف به مرز ایستادیم. پاسگاه مرزی در دست عراقی‌ها بود و خودروهای عراقی به راحتی در جاده‌های اطراف آن تردد می‌کردند. ابراهیم کتابچه دعا را باز کرد و با همدیگر زیارت عاشورا خواندیم. بعد از آن در حالی که با حسرت به مناطق تحت نفوذ دشمن نگاه می‌کردم گفتم؛ "یعنی می‌شه یه روز مردم ما راحت از این جاده‌ها بگذرند و به شهرهای خودشون برن؟ " ابراهیم انگار حواسش به حرف‌های من نبود. با نگاهش دور دست‌ها را می‌دید. لبخندی زد و گفت: "چی می‌گی! روزی میاد که از همین جاده، مردم ما دسته دسته به کربلا سفر می‌کنند! " در مسیر برگشت از بچه‌ها پرسیدم: " اسم این پاسگاه مرزی رو می‌دونید؟ " یکی از بچه‌ها گفت: مرز خسروی.»