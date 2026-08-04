نقش روحانیون در تقویت فضای معنوی اربعین مؤثر و ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباسعلی اینانلوفر عصر امروز در جریان سفر به استان خوزستان از موکب خدماتی سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان، موکب فوریتهای پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان و تعدادی از مواکب اقشار در مسیر پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد. این بازدید با هدف ارزیابی میدانی روند خدمترسانی به زائران اربعین، بررسی ظرفیتهای موجود و قدردانی از تلاش خادمان و دستاندرکاران مواکب انجام شد.
مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور در بازدید از موکب خدماتی سازمان بسیج طلاب و روحانیون خوزستان، از نزدیک در جریان فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی، راهنمایی زائران و دیگر خدمات ارائهشده توسط طلاب و روحانیون جهادی قرار گرفت.
وی همچنین در گفتگو با خادمان این موکب تصریح کرد: نقش روحانیون در تقویت فضای معنوی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران اربعین مؤثر و ارزشمند است و از تلاشهای شبانهروزی آنان قدردانی میکنم.
این بازدید با حضور در موکب فوریتهای پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان ادامه یافت. حجتالاسلام والمسلمین اینانلوفر ضمن بازدید از بخشهای مختلف این موکب، با پزشکان، پرستاران، کادر درمان و نیروهای داوطلب گفتگو کرد. در این بازدید، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان گزارشی از روند ارائه خدمات درمانی و پزشکی به زائران، میزان مراجعات، خدمات فوریتی، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی نیروهای درمانی ارائه داد.
وی همچنین با حضور در پایانه مرزی شلمچه، از وضعیت تردد زائران و روند ارائه خدمات پشتیبانی بازدید کرد و با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی، خادمان مواکب، کادر درمان و نیروهای مردمی، بر ضرورت استمرار خدمات منظم و همراه با تکریم زائران تأکید کرد.
در بخشی از این بازدیدها، آیتالله مقامی، نایبرئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در جمع خادمان و فعالان فرهنگی حضور یافت و ضمن گفتگو با آنان، از مجاهدتهای انجامشده و نقشآفرینی بسیج طلاب و روحانیون در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) تقدیر کرد.
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