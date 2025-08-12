دستگاه های نظارتی به موضوع دلالان حوزه زیر ساختی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اصحاب رسانه خراسان جنوبی به مناسبت هفته خبرنگار نشست هم اندیشی با بخش خصوصی برگزار کردند.

حسین زارعی در نشست با اصحاب رسانه استان به مناسبت روز خبرنگار که با حضور رئیس اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان همراه بود، به معضل ورود گروهی از دلالان در حوزه‌های زیرساختی از جمله تامین آب، برق، گاز و زمین اشاره کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا سریع‌تر وارد عمل شده و با این رفتارهای غیرقانونی مقابله کنند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی خواستار قطع کردن دست این افراد از حوزه سرمایه گذاری در استان شد و اذعان داشت: این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران شده و آنها را از ادامه کار منصرف می‌کند.

یک جایگاه ممتاز

به گفته مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی این منطقه با وجود عمر کوتاهی که دارد در بین مناطق ویژه اقتصادی کشور هم به لحاظ سرمایه گذاری و هم به لحاظ زیر ساختی جزو مناطق رتبه دار کشور بشمار می‌رود.

زارعی با تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در کشور جایگاه خوبی دارد، افزود: صفر تا ۱۰۰ سرمایه گذاری در منطقه ویژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان به جرات گفت که ما از مناطق ویژه دارای برند که سالهاست فعالیت دارند، جلوتریم، بیان کرد: با این وجود هنوز ما با مناطق ویژه و خاص که باید در سطح بین المللی فعالیت داشته باشند، فاصله داریم.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت استراتژیک و خاص خراسان جنوبی به دلیل هم مرزی با کشور افغانستان اشاره و عنوان کرد: باید تلاش کنیم که بازار این کشور را به دست آوریم و از سال ۹۵ تاکنون ۱۷ همت سرمایه گذاری فقط در سایت مرزی داشته‌ایم.

زارعی به حضور ۵۷ گروه تجاری، فعالیت ۱۸۰ غرفه تجاری و داد و ستد روزانه ۶ الی ۷ هزار فعال اقتصادی در مرز اشاره و افزود: منطقه ویژه در مواردی که دولت نیاز به کمک داشته از جمله در انتقال خط آب، برق، گاز و.. همواره ورود پیدا کرده تا موقعیت خود را در حوزه تجارت خارجی حفظ کند.

ضرورت حمایت از تولید داخلی

وی با اشاره به اینکه ما هم باید به حوزه رسانه کمک کند چرا که خبرنگار برای ما و بخش خصوصی قلم می‌زند، ادامه داد: در حوزه مرز احداث مجتمع تجاری با سرمایه گذاری ۷ میلیارد تومان انجام گرفته که در هفته دولت افتتاح می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند هم در ادامه بر تهیه اقلام مورد نیاز مردم از محصولات داخل استان تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند تا شاهد خارج شدن سرمایه‌ها از استان نباشیم.

خامه زر به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و طرح موضوعات مهم و مبتلا به استان در این جلسات اشاره و افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد که جلسات هم فکری با اصحاب رسانه را به صورت فصلی و در بازه‌های زمانی مشخص، برگزار کند.

اثرات مثبت همکاری بین بخش خصوصی و دولتی

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم‌در ادامه با بیان اینکه همراهی بخش دولتی و خصوصی نتایح خوبی را در پی دارد، عنوان کرد: این همراهی در استان شکل گرفته است.

حسینی با بیان اینکه اتاق تعاون مجاز به کار اقتصادی نیست، افزود: تعاونی‌ها توسط سامانه جامع و هوشمند تعاونی کشور رصد می‌شوند.

وی همچنین به فعالیت بیش از هزار تعاونی در استان اشاره کرد.

در این مراسم خبرنگاران به بیان نقطه نظرات و سوالات خود پرداختند و در ادامه از خبرنگاران فعال در حوزه بخش خصوصی استان تجلیل به عمل آمد