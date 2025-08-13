به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز ملی سازمانهای مردم نهاد، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاشهای بیدریغ و همت والای مردان و زنانی است که با روحیهای ایثارگر، در مسیر خدمت به مردم و توسعه استان آذربایجان شرقی گام برمیدارند.
سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوان توانمند دولت و حلقههای اتصال میان مردم و حاکمیت، همواره در خط مقدم حل معضلات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، حضوری فعال و اثربخش داشتهاند. عملکرد درخشان آنها در حوزههای مختلف، به ویژه در تبدیل تبریز به “شهر بدون گدا”، نه تنها مایه مباهات و افتخار استان است، بلکه موجب افزایش اعتبار و سرمایه اجتماعی شده که صیانت از آن وظیفه همگانی ماست.
در این مسیر پربرکت، استانداری آذربایجان شرقی حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای شما را سرلوحه کار خود قرار داده و معتقدم با همفکری و همکاری سمنها، میتوان بر چالشهایی نظیر تنش آبی و مسائل زیستمحیطی غلبه کرد و گامهای بلندی در جهت آبادانی و پیشرفت استان برداشت.
همت والای تلاشگران سازمانهای مردمنهاد در فرهنگسازی، اصلاح الگوی مصرف، و مشارکت در طرحهای توسعهای، نشاندهنده ظرفیت بیبدیل جامعه مدنی است. در برخی حوزهها، تشکلهای مردمی حتی جلوتر از دولت حرکت میکنند و این خود گواهی بر اهمیت نقش محوری شماست.
امید میرود با تداوم این همافزایی و همدلی میان دولت و سازمانهای مردم نهاد، شاهد تحقق اهداف عالیه نظام و رشد و تعالی روزافزون استان آذربایجان شرقی باشیم. از تمامی فعالان و دستاندرکاران سازمانهای مردم نهاد صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و موفقیت روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
