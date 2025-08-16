به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی مهم و تأثیرگذار برای توانمندسازی دهیاریها و شکوفایی اقتصادی روستاها، تفاهمنامهای سهجانبه میان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، پست بانک استان و شرکت تراکتورسازی ایران به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، با معرفی دهیاریهای واجد شرایط از سوی دفتر امور روستایی، تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی از سوی پست بانک پرداخت شده و ماشینآلات سنگین مورد نیاز، در کوتاهترین زمان ممکن توسط شرکت تراکتورسازی ایران تأمین و تحویل خواهد شد.
اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها، به توسعه فعالیتهای اقتصادی، ارتقای زیرساختهای روستایی، افزایش بهرهوری و اشتغالزایی گسترده در مناطق روستایی استان منجر خواهد شد.
این تفاهمنامه را میتوان گامی عملی و مؤثر در جهت رونق تولید، بهبود معیشت روستاییان و استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی دانست.
نظر شما