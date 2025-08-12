به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان استانداری سمنان که شامگاه سه شنبه به میزبانی سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، شهر سمنان به عنوان هفدهمین شهر دوستدار سالمند کشور انتخاب شد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست حضور داشت.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در این نشست، انتخاب سمنان به عنوان شهر سالمند کشور را تبریک گفت و اعلام داشت: مجموعه‌ای از طرح‌های نوآورانه و امیدآفرین را برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان این استان دیده شده است.

حسینی افزود: از امشب، شهر سمنان به عنوان هفدهمین شهر ایران در فهرست شهرهای دوستدار سالمند قرار می‌گیرد و این انتخاب، نقطه آغاز مجموعه‌ای از اقدامات گسترده برای مناسب‌سازی شهری، ایجاد مراکز نشاط، و توانمندسازی سالمندان خواهد بود.

وی با اشاره به نقش شهرداری در مناسب‌سازی فضاهای شهری افزود: با همراهی شهرداری سمنان تمامی خدمات لازم برای سالمندان در حوزه شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.