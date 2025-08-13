به گزارش خبرنگار مهر، احمد دلبری شامگاه سه شنبه در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان استان سمنان که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در استانداری سمنان برگزار شد، نسبت به شتاب بی‌سابقه سالمند شدن جمعیت ایران هشدار داد و خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های مراقبتی، بیمه‌ای و آموزشی کشور شد.

وی با استناد به مطالعات مرکز پژوهش‌های سالمندی اعلام کرد: تا سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد؛ رشدی که در کشورهای توسعه‌یافته طی نزدیک به یک قرن رخ داده، اما در ایران تنها طی ۲۵ سال اتفاق می‌افتد. گرچه ۹۵ درصد مردم ایران خواهان عمر طولانی‌تر هستند، کمتر از یک‌سوم برای دوران سالمندی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده منجر شود.

رئیس انجمن علمی سالمندان ایران با اشاره به وضعیت سلامت این گروه جمعیتی گفت: بیش از ۹۵ درصد سالمندان حداقل یک بیماری مزمن دارند و ۵۵ درصد با سه بیماری یا بیشتر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت هزینه‌های درمانی را تا شش برابر افزایش داده و بیمه‌های فعلی پاسخگوی این نیازها نیستند.

دلبری همچنین از کمبود شدید متخصصان طب سالمندی خبر داد و اظهار داشت: کشور به حداقل ۲۵۰۰ متخصص نیاز دارد، اما تنها ۲۳ نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ فاصله‌ای نگران‌کننده که باید با سیاست‌گذاری فوری جبران شود.

وی با انتقاد از وضعیت آسایشگاه‌های سالمندی گفت: از مجموع ۱۵ هزار تخت موجود، نزدیک به پنج هزار سالمند بدون خانواده و سرپناه مناسب هستند. این در حالی است که استاندارد جهانی برای هر ۱۸ سالمند یک تخت است، اما در ایران این نسبت به یک تخت برای هر ۶۵۰ سالمند رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی کشور با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری و تغییرات فرهنگی هشدار داد: با افزایش خانواده‌های تک‌فرزند، در آینده یک زوج باید از چهار والد سالمند مراقبت کنند؛ در حالی که زیرساخت‌های حمایتی و مراقبتی برای چنین شرایطی وجود ندارد.

دلبری همچنین با اشاره به پدیده «سالمند آزادی» گفت: سالمندانی که به دلیل تنهایی، انزوا و نبود حمایت‌های اجتماعی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی ملی برای مواجهه با موج سالمندی گفت: این موج در راه است؛ نه زلزله است که شاید نیاید، نه باران که شاید دیرتر ببارد. اگر آماده نباشیم، با بحرانی روبه‌رو خواهیم شد که ابعاد آن فراتر از تصور است.