قوانین حمایتی توانخواهان با چالش جدی در اجرا روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری بهزیستی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل، رسالت انسانی این سازمان را مثلث «عدالت، کفایت و تمامیت» را محور خدمات اجتماعی دانست.
وی گفت: تمامیت، کفایت و عدالت سه ضلع اصلی خدمات بهزیستی هستند که تمام افراد جامعه هدف باید از خدمات بهرهمند شوند در نتیجه خدمات باید کفایت لازم را داشته باشند و عدالت در توزیع و کیفیت آنها رعایت شود.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خدمات ۱۷ گانه سازمان بهزیستی هنوز در سطح استاندارد مطلوب قرار ندارند لذا ما باید کیفیت خدمات را ارتقا دهیم؛ تحقق عدالت نیازمند سه مؤلفه توانمندسازی، فرصتآفرینی و مشارکتجویی است و اینها مسیر رسیدن به اهداف بلند انسانی و اجتماعی سازمان هستند.
حسینی با اشاره به وضعیت معلولان در مناطق جنگزده مانند غزه، از محرومیتهای گسترده آنان در زمینههای دارویی، غذایی و اسکان سخن گفت و افزود: در کنار تحریمهای ظالمانه، جنگها نیز حقوق معلولان را پایمال کردهاند. دشمن زندگی، بیتفاوتی است ما در سازمان بهزیستی با تمام توان در برابر این بیتفاوتی ایستادهایم.
وی با اشاره به حمایتهای مالی گسترده این سازمان، اعلام کرد: بهزیستی ماهانه مقدار قابل توجهی یارانه پرداخت میکند تا هیچ فردی از جامعه هدف، بیپناه نماند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: طبق آمارهای ارائه شده تنها در استان سمنان، ۱۴۴ نفر در سال جاری به چرخه اشتغال پیوستهاند که نشاندهنده اثربخشی برنامههای توانمندسازی است.
حسینی در ادامه از چالشهای اجرایی در قوانین حمایتی توانخواهان و معلولان و جانبازان در کشورمان انتقاد کرد و گفت: قوانین موجود باید متناسب با واقعیتهای اجرایی باشند.
وی اضافه کرد: ما تلاش کردهایم با افزایش منابع، اثربخشی خدمات را بالا ببریم، اما نیازمند همراهی بیشتر نهادهای تصمیمگیر هستیم.
