جلال اکبری: سپاهان متحول شده؛ الدحیل ۱۰ برابر بیشتر هزینه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سهشنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه به مصاف تیم الدحیل قطر میرود. قضاوت این دیدار بر عهده عبدالله جمالی داور بینالمللی کویتی خواهد بود.
این مسابقه برای زردپوشان اصفهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که پیروزی در آن به معنای صعود به مرحله گروهی این رقابتها خواهد بود. سپاهانیها با انگیزه بالا و با هدف جبران نتایج گذشته برابر حریف قطری وارد میدان میشوند.
دو تیم پیش از این دوبار در تاریخ خود مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که هر دو دیدار با برتری الدحیل به پایان رسیده است. با این حال شاگردان محرم نویدکیا امیدوارند با ارائه یک نمایش منسجم، روند گذشته را تغییر دهند و جشن صعود را در دوحه برپا کنند.
سپاهان در این دیدار پنج بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت؛ محمدرضا اخباری، ریکاردو آلوز، مهدی لیموچی، علیاصغر اعرابی و محمد عسگری به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و مسائل فنی قادر به همراهی تیم نیستند. غیبت این بازیکنان، کار کادر فنی را دشوارتر میکند، اما تمرکز و روحیه تیمی سپاهان همچنان بالا است.
سپاهان کاملاً متحول شده است
جلال اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت تیم سپاهان اظهار داشت: امسال کاملاً فکر میکنم یک سپاهان متحول شده را شاهد هستیم که هم کادر فنی جدیدی دارد و هم ترکیبی از مربیانی که سالها هواداران انتظار داشتند کنار هم باشند تا بتوانند به تیم کمک کنند. این موضوع به نظر من یک امتیاز مثبت برای تیم بوده و همچنین یک کادر مدیریت بسیار قوی در باشگاه حضور دارد که شرایط خوبی ایجاد کرده است.
بازیکنانی مانند حاج صفی به سپاهان شخصیت میدهند
او ادامه داد: بازیکنانی که امسال به سپاهان اضافه شدهاند، از جمله بازیکنان با تجربهای مثل احسان حاجصفی، میتوانند شخصیت بسیار خوبی به تیم بدهند و کمک بزرگی به شرایط کلی سپاهان داشته باشند. امیدوار هستیم که بازی پیشرو یک بازی خوب باشد و انشاالله سپاهان بتواند پیروز از میدان خارج شود و باعث خوشحالی هواداران شود.
هر تیمی نیاز به دو دروازه بان طراز اول دارد
اکبری در ادامه به حضور همزمان سیدحسین حسینی و محمدرضا اخباری در ترکیب سپاهان اشاره کرد و گفت: هر دو جزو دروازهبانهای ملیپوش ایران هستند. از نظر حرفهای اعتقاد دارم تیمی که قرار است در سه تا چهار جام مختلف بازی کند، قطعاً به دو دروازهبان با کیفیت نیاز دارد. مدیریت این موضوع بستگی به شرایط کادر فنی و عملکرد گلرها در تمرینات و وضعیت روحی و روانی آنها دارد، ولی قطعاً به نظر من سپاهان نیاز دارد که هر دو دروازهبان آماده را حفظ کند. بازیها به اندازهای حساس و بزرگ هستند که استفاده از دو گلر خوب ضروری است. اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته شود، بستگی به شرایط تیم دارد، اما نظر شخصی من این است که باید هر دو حفظ شوند.
غیرت و تعصب ایرانیها مثال زدنی است
پیشکسوت سپاهان درباره بازی با الدحیل تصریح کرد: اگر قرار باشد روی کاغذ دو تیم را آنالیز کنیم، به نظر من قابل مقایسه نیستند. تیم مقابل شاید بتوان گفت ۱۰ برابر بیشتر سرمایهگذاری کرده، بهترین بازیکنان را جذب کرده و چند بازیکن خوب اروپایی در اختیار دارد. قطعاً برنامهریزی خاصی برای این مسابقه دارد. از طرف دیگر، سپاهان هم تیم فوقالعادهای است. ما ایرانیها همیشه چیزی در وجودمان داریم به نام تعصب و غیرت و امیدواریم با توجه به اینکه بازیکنان سپاهان همیشه این غیرت را داشتهاند، بتوانند تلاش خود را انجام دهند، نتیجه لازم را بگیرند و یک بازی قابل قبول ارائه دهند.
