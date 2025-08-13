۳۰۹ تأییدیه آسانسور در استاندارد خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش مهر مصطفی بذری صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهارکرد: تا نیمه مرداد ماه جاری تعداد ۳۰۹ گواهینامه بازرسی آسانسور در استان با اعتبار یک ساله صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه براساس مصوبه شورایعالی استاندارد همه آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری است، گفت: البته این موضوع به شهرداری‌های استان برای رعایت در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

بذری ادامه داد: قابل ذکر است انجام بازرسی‌های آسانسور فقط توسط شرکت‌های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه چهار شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای نصب شده در سطح استان فعالیت می‌کنند، افزود: گواهی استاندارد آسانسور شامل گواهی اولیه و گواهی ادواری است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی اظهارکرد: گواهی اولیه استاندارد آسانسور پس از اتمام زمان نصب و راه اندازی انجام است به این ترتیب که نماینده استاندارد با حضور در ساختمان مورد نظر، سیستم آسانسور را به لحاظ عملکرد، کارایی و ایمنی بررسی کرده و کنترل می‌کند و چنانچه سیستم به لحاظ موارد ذکر شده مشکلی نداشته باشد، گواهی استاندارد برای آسانسور فوق صادر می‌گردد.

بذری اظهار کرد: دریافت این گواهی نامه برای دریافت پایان کار ساختمان ضروری می‌باشد و بدون این گواهی، پایان کار ساختمان صادر نمی‌گردد و همچنین استفاده افراد از آسانسور ممنوع می‌باشد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی بیان کرد: گواهی استاندارد ادواری آسانسور باید به صورت سالیانه انجام شود به این صورت که سیستم به لحاظ عملکرد و ایمنی به صورت سالیانه بازدید می‌شود و در صورت تائید، گواهی ادواری استاندارد آسانسور صادر می‌شود.