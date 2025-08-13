اجرای ۵ پروژه پژوهشی در مسیر تحول آموزش و پرورش استان بوشهر

عبدالمحمد شعرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پژوهش زمانی ارزشمند است که به عمل منجر شود. بر همین اساس، امسال پنج موضوع کلان پژوهشی را بر پایه نیازهای واقعی مدارس استان و در همسویی با سیاست‌های کلان آموزش و پرورش کشور در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی اضافه کرد: ارتقای سواد پایه دانش‌آموزان با هدف بررسی و ارائه راهکار برای بهبود مهارت خواندن و نوشتن در پایه‌های اول و دوم ابتدایی یکی از این طرح‌ها است.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: دیگر طرح ما مدرسه و کاهش آسیب‌های اجتماعی با هدف شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با تأکید بر مداخلات زودهنگام است

وی، توسعه مدارس نوآور با هدف طراحی الگوی بومی برای گسترش نوآوری در مدارس استان و انگیزه و توانمندسازی معلمان با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی معلمان در مناطق کم‌برخوردار را از دیگر طرح‌ها دانست.

شعرانی با اشاره به طرح مدیریت سبز مدارس خاطرنشان کرد: ارائه مدل کاهش مصرف انرژی و منابع در مدارس استان دنبال می‌شود.

شعرانی با اشاره به اینکه این اولویت‌ها بر اساس تحلیل داده‌های آموزشی، بازخورد مدیران و معلمان و شرایط اجتماعی و فرهنگی استان انتخاب شده‌اند، افزود: ارتقای سواد پایه یک ضرورت ملی است و در بوشهر به دلیل شرایط اقلیمی، موضوع مدیریت سبز نیز اهمیت ویژه دارد. همچنین، نوآوری آموزشی و انگیزه معلمان کلید موفقیت هر نظام آموزشی است.

وی درباره زمان‌بندی اجرای طرح‌ها گفت: این طرح‌ها از مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. شیوه اجرا شامل پیمایش، مصاحبه‌های تخصصی، مطالعات تطبیقی و اجرای آزمایشی در مدارس منتخب است. نتایج در قالب بسته‌های سیاستی و راهکارهای اجرایی به مدیرکل و شورای برنامه‌ریزی ارائه می‌شود تا به سرعت وارد مرحله اجرا شوند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما تولید الگوهای بومی و عملیاتی برای مدارس استان است؛ مانند بسته آموزشی ارتقای سواد پایه، مدل مدرسه نوآور بوشهر و دستورالعمل مدیریت سبز مدارس. امیدواریم با همکاری مدیران، معلمان و کارشناسان، این طرح‌ها گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در استان بوشهر باشند.