عبدالمحمد شعرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش ، اظهار کرد: فرآیند آموزش دانشآموزان در تمامی مقاطع تحصیلی تا پایان فروردینماه به صورت مجازی و غیرحضوری استمرار خواهد یافت.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تأکید کرد: طبق این بخشنامه، خدمات آموزشی و تربیتی از مسیرهای متنوعی همچون شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و ارائه درسنامهها دنبال میشود.
وی افزود: اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت، حفظ سلامت دانشآموزان در کنار تداوم جریان یادگیری است. آموزش و پرورش ستون آینده جامعه است و به همین دلیل، با وجود شرایط خاص فعلی، اجازه نخواهیم داد خللی در مسیر رشد علمی فرزندانمان ایجاد شود.
شعرانی ضمن قدردانی از ایثارگری معلمان که حتی در ایام نوروز نیز ارتباط آموزشی خود را با دانشآموزان قطع نکردند، خاطرنشان کرد: تعهد معلمان در این روزها ستودنی است و امیدواریم با همافزایی خانوادهها و کادر آموزشی، شاهد ارتقای کیفیت آموزش در بستر فضای مجازی باشیم.
نظر شما