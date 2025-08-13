حادثه مرگبار در مسیر بصره–شلمچه؛ ۴ فوتی و ۵۷ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اورژانس کشور، ابوالفضل ماهرخ، سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: بر اثر حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس در خاک عراق و در مسیر بصره به شلمچه، ۴ تن جان خود را از دست دادند و ۵۷ نفر دیگر مصدوم شدند. تیمهای اورژانس با حضور فوری در نقطه صفر مرزی و ورود به خاک عراق، عملیات خدمات رسانی و انتقال مصدومان به بیمارستانهای آبادان و خرمشهر را انجام دادند.
وی افزود: در پی وقوع حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس در خاک عراق، حوالی مسیر بصره–شلمچه، بلافاصله پس از اعلام حادثه در ساعت ۰۰:۲۰ بامداد به مرکز فرماندهی اورژانس، هماهنگیهای لازم با نیروهای مرزی انجام و تیمهای اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور، با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۸ دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی از پایگاههای اورژانس آبادان به نقطه صفر مرزی اعزام و پس از هماهنگی با طرف عراقی، وارد خاک عراق شدند. کارشناسان اورژانس در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد.
به گفته ماهرخ، در این حادثه متأسفانه ۴ نفر جان باختند و ۵۷ نفر دیگر دچار جراحات شدند. وی افزود: «۳۰ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی آبادان، ۱۹ نفر به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر و ۸ نفر نیز به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند. بخشی از مصدومان پس از انتقال، به دلیل وخامت حال، بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
این عملیات میدانی با فرماندهی افرا، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی آبادان، انجام شد. کارشناسان اورژانس با وجود شرایط ویژه و فاصله مکانی، توانستند با سرعت عمل بالا و هماهنگی دقیق، مصدومان را از خاک عراق به مراکز درمانی ایران منتقل کنند.
ماهرخ در پایان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، بر آمادگی کامل تیمهای اورژانس برای پاسخ سریع به حوادث مشابه، بهویژه در مسیرهای پرتردد ایام زیارتی تأکید کرد.
