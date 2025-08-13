۷۵ هزار تومان هزینه سرویس پیامک دانشگاه آزادی ها برای انتخاب واحد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی تعرفه فعال‌سازی سرویس پیامکی خود را ۷۵ هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، دانشجویان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه، گزینه دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک را انتخاب و تایید کنند.

نکته قابل توجه این است که تنها پس از تایید، هزینه سرویس پیامکی به‌عنوان بدهکاری در پنل کاربری ثبت و از طریق منوی «مدیریت پرداخت‌ها» و بخش «پرداخت الکترونیکی» قابل واریز خواهد بود. این سرویس علاوه بر ارسال رمز یکبار مصرف هنگام ورود به سامانه، اطلاع‌رسانی‌هایی نظیر به‌روزرسانی کارنامه و ثبت مجوزها را نیز از طریق پیامک به دانشجویان ارائه می‌کند.

طبق این اطلاعیه، دانشجویانی که در مردادماه ۱۴۰۴ پنل خود را شارژ کرده‌اند، نیازی به پرداخت مجدد نخواهند داشت و سرویس پیامکی برای ترم آینده آنها فعال خواهد بود.