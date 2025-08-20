امکان پرداخت اقساطی شهریه در دانشگاه آزاد فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از این پس میتوانند بهمنظور حمایت و تسهیل در پرداخت شهریه، از انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان شامل منابع داخلی، تسهیلات دولتی و وامهای بانکی بهرهمند شوند. این تسهیلات در بستر سامانههای آموزشی دانشگاه، امکان پرداخت اقساطی شهریه را فراهم می کند.
این اقدام در راستای کمک به دانشجویان برای مدیریت بهتر هزینههای تحصیلی و ایجاد شرایطی مطلوبتر جهت ادامه تحصیل آنان صورت گرفته است، بنابراین دانشجویان واجد شرایط قادر خواهند بود از این تسهیلات برای پوشش بخشی یا تمامی هزینههای مربوط به شهریه خود بهره مند شوند.
منابع داخلی: دانشجویان میتوانند از طریق مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه آموزشیار، نسبت به ثبت درخواست تسهیلات کوتاهمدت (۴ ماهه با کارمزد صفر درصد) یا میانمدت (۱۲ ماهه با کارمزد ۲.۵ درصد) که متناسب با رشته و مقطع تحصیلی آنها تعریف شده است، اقدام کنند. این تسهیلات مستقیماً از سوی دانشگاه تامین و پرداخت میشود.
تسهیلات دولتی: اعتبارات این دسته از تسهیلات بلندمدت از سوی وزارتین علوم و بهداشت، به دانشگاه آزاد اسلامی برای اعطا به دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی تخصیص یافته است.
تسهیلات بانکی: دانشگاه آزاد اسلامی با تعامل با بانکهای عامل از جمله بانک شهر، رسالت، مهر ایران و بانک ملی، تسهیلات قرضالحسنه و وامهای ارزانقیمت را به دانشجویان اعطا می کند، بنابراین دانشجویان میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه ساجد ثبت کنند.
همچنین دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صندوق رفاه دانشجویان واحدهای آموزشی محل تحصیل خود مراجعه کنند.
