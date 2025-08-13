معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد استعفا داد؛ معرفی سرپرست جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ضمن موافقت با استعفای محسن نفر، طی حکمی دکتر فرهاد ادهمی مقدم را به عنوان سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برای تمشیت امور منصوب کرد.

در متن حکم رنجبر آمده است:

برادر گرامی جناب آقای فرهاد ادهمی مقدم

با سلام

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه برای تمشیت امور» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی در راستای اداره امور جاری موفق و مؤید باشید.

رنجبر همچنین طی نامه‌ای با استعفای دکتر محسن نفر موافقت کرد.

در متن نامه آمده است:

برادر گرامی جناب آقای محسن نفر

با عنایت به استعفای جناب عالی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات و تلاش های آن جناب در دوران مسئولیت معاون علوم پزشکی دانشگاه با استعفای شما موافقت می نمایم.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.