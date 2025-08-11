میزان افزایش شهریه برای دانشجویان سنواتی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه ۵۰/۳۵۵۴۵ که در آن جزئیات سنوات مجاز تحصیل دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی اعلام و نحوه محاسبه شهریههای دانشجویان پس از اتمام این مدت مشخص شده، دانشجویان دانشگاه آزادی که پس از پایان سنوات مجاز مالی تحصیل خود را ادامه دهند، موظف به پرداخت ۸۰ درصد شهریه ثابت در دو نیمسال اول و ۱۰۰ درصد شهریه ثابت از نیمسال سوم به بعد خواهند بود.
بر این اساس، سنوات مجاز تحصیل با شهریه عادی برای مقاطع مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
-
کارشناسی پیوسته: ۸ نیمسال (۸ ترم)
-
کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۴ نیمسال (۴ ترم)
-
دکتری تخصصی: ۱۰ نیمسال (۱۰ ترم)
طبق این بخشنامه هر دانشجو در مدت سنوات مجاز مالی میتواند با پرداخت شهریه معمولی در دانشگاه تحصیل کند. اما مطابق بخشنامه اجرایی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (ترم ۴۰۲۱ به بعد)، دانشجویانی که پس از پایان سنوات مجاز مالی همچنان در تحصیل باقی بمانند، باید طبق شرایط زیر شهریه بیشتری پرداخت کنند:
۱. در دو نیمسال (۲ ترم) اول پس از پایان سنوات مجاز مالی، دانشجو موظف به پرداخت ۸۰ درصد شهریه ثابت نیمسال جاری است.
۲. از نیمسال سوم به بعد تا پایان تحصیل، پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه ثابت نیمسال جاری الزامی خواهد بود.
نظر شما