پارک چان ووک به اخراجش واکنش نشان داد؛ مقررات اعتصاب را نقض نکردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پارک چان ووک، فیلمساز کره‌ای، به اخراجش از انجمن نویسندگان آمریکا واکنش نشان داد و گفت قوانین اتحادیه مبنی بر ممنوع بودن نویسندگی در طول اعتصاب سال ۲۰۲۳ نویسندگان را نقض نکرده است.

انجمن نویسندگان آمریکا روز جمعه فاش کرد که پارک و دان مک‌کلار به دلیل ادامه کار نویسندگی برای سریال «همدرد» که با اقتباس از رمانی از ویت تان نگوین در سال ۲۰۱۵ نوشته شد، اخراج شده‌اند.

«موهو فیلم» کمپانی متعلق به پارک، دیروز سه‌شنبه بیانیه‌ای در روزنامه «مائیل بیزینیس» کره جنوبی منتشر و اظهار کرد که فیلمنامه این سریال پیش از اعتصاب تکمیل شده و فیلمبرداری آن با شروع اعتصاب در ۲ مه ۲۰۲۳ آغاز شده بود.

در بیانیه آمده است که در زمان اعتصاب، «همدرد» در مرحله پس از تولید بود و کار تدوین به معنی نویسندگی نیست و این کار در زمان اعتصاب مشکلی نداشت و با مقررات انجمن نویسندگان منافاتی نداشت.

در واقع این اختلاف بر سر تفسیر متناقض از قرارداد انجمن نویسندگان آمریکا ( WGA) درمورد کار پس از تولید ایجاد شده و انجمن نویسندگان معتقد است که حتی مواردی مانند حذف یک صحنه جزو «خدمات نویسندگی» محسوب می‌شود که در طول اعتصاب ممنوع بود. در این میان انجمن کارگردانان آمریکا موضع انجمن نویسندگان را نادرست خوانده و گفته قرارداد آنها را موظف می‌کند که چنین خدماتی را حتی در طول اعتصاب ارائه کنند.

در بیانیه شرکت پارک چان ووک افزوده شده که در حین تدوین سریال، این ۲ نفر درخواستی از شبکه اچ‌بی‌او دریافت کردند که خواستار تغییر برخی از موارد بود. آنها می‌دانستند که نوشتن فیلمنامه جدید در طول اعتصاب مجاز نیست، بنابراین هیچیک از فیلمنامه‌های موجود را برای هیچ صحنه‌ای بازنویسی یا اصلاح نکردند و نوشتن فیلمنامه جدید پس از پایان اعتصاب انجام شد.

گفته شده کمیته دادرسی به انجمن نویسندگان توصیه کرد که به پارک و مک‌کلار اخطار خصوصی داده شود زیرا تخلف آنها غیرعمدی و ناشی از سوءتفاهم در زمینه کار در مرحله پس از تولید بوده است.

«موهو فیلم» افزوده است: با این حال، در آوریل ۲۰۲۵، هیئت مدیره انجمن نویسندگان توصیه کمیته را نادیده گرفت و ۲ نویسنده را بدون توضیح خاصی اخراج کرد.

در آن زمان، پارک در مرحله پس از تولید فیلم «انتخاب دیگری نیست» بود که قرار است اواخر این ماه در جشنواره فیلم ونیز اکران شود. پارک به دلیل تعهد زمانی تصمیم گرفت که به تصمیم هیئت مدیره به اعضا اعتراض نکند، اما همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار دارد.

پارک در این بیانیه گفت: هرگز هیچ قانونی را نقض نکرده‌ام و به‌طور جدی به درخواست تجدیدنظر فکر کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم این کار را انجام ندهم زیرا می‌خواستم بر «هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد» تمرکز کنم.

طبق قانون فدرال، اخراج هیچ تأثیری بر امکان پارک برای نوشتن در پروژه‌های تحت پوشش WGA ندارد، اما وی نمی‌تواند در انتخابات انجمن رأی دهد یا واجد شرایط دریافت جوایز انجمن باشد.

این در حالی است که پارک برای کار در سریال «همدرد» به انجمن نویسندگان آمریکا پیوسته بود.