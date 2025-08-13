حمایت ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات تجاوزکارانه‌ی رژیم اسرائیل علیه برخی از مراکز تولید دارو و واکسن کشورمان، ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک (BWC) موسوم به گروه کشورهای جنبش عدم تعهد و سایر اعضا، با صدور بیانیه‌ای مشترک در جریان ششمین نشست گروه‌کاری تقویت این کنوانسیون که در محل سازمان متحد در ژنو در حال برگزاری است، ضمن تأکید بر حق مشروع دولت‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از عوامل بیولوژیکی از جمله برای تولید دارو و واکسن، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه مراکز و اماکن بیولوژیک صلح‌آمیز «اعضای کنوانسیون» را محکوم کردند.

گروه جنبش عدم تعهد و سایر، همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه اعمال‌شده علیه برخی از کشورهای عضو گروه، از جمله علیه فلسطین را بیانگر بی‌اعتنایی به تعهدات مندرج در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر دانست که موجب اخلال یا ایجاد مانع در دسترسی به دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی و همچنین تهیه، خرید و تحویل واکسن‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها شده است.

در این بیانیه مشترک، جنبش عدم تعهد و سایر اعضا، قویاً از کشورهایی که چنین اقدامات قهری یکجانبه‌ای را اعمال کرده‌اند خواست که فوراً به تعهدات خود ذیل ماده ۱۰ کنوانسیون عمل کرده و بی‌درنگ تمام اقدامات قهری یکجانبه‌ای را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مبادله هرچه کامل‌تر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فنی برای استفاده از عوامل و سموم بیولوژیک در مقاصد صلح‌آمیز اثر می‌گذارد، لغو کنند.

کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک، یک معاهده چندجانبه بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۲ برای جلوگیری از گسترش، تولید و انباشت سلاح‌های بیولوژیکی و سمّی تصویب شد و از سال ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون اولین معاهده چندجانبه خلع سلاحی است که یک دسته کامل از سلاح‌های کشتار جمعی را به‌طور کامل ممنوع کرده است.

رژیم اسرائیل عضو هیچیک از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ناظر بر تسلیحات کشتارجمعی از جمله کنوانسیون نمی‌باشد و همچنان به تولید و ذخیره‌سازی انواع تسلیحات کشتارجمعی شامل تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای ادامه می‌دهد.