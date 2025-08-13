قیمت طلای جهانی به ۳۳۵۰ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافته است. ضعف دلار پساز انتشار اطلاعات تورم آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر از قیمت طلا حمایت کرد. سرمایهگذاران درحالحاضر بر دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در روز جمعه درمورد جنگ اوکراین تمرکز کردهاند.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۳۳۵۰ دلار و ۲۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۳۳۹۹ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
تحلیلگران عقیده دارند اگر اجلاس آلاسکا نتیجه قابلتوجهی نداشته باشد و جنگ در اوکراین ادامه یابد، قیمت طلا یکبار دیگر تا ۳۴۰۰ دلار پایین میآید.
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز سهشنبه منتشر شد نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده در این کشور ۰.۰۲ درصد در ماه ژوئیه افزایش داشته است. این رقم در ماه ژوئن برابر با ۰.۳ درصد بود. تورم سالیانه در آمریکا ۲.۷ درصد گزارش شدهاست.
شاخص دلار پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.
بازارها ۹۰ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و یک کاهش دیگر هم تا پایان سال جاری میلادی داشته باشد. فضای نرخ پایین بهره به نفع طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده است.
سرمایهگذاران منتظر اطلاعات اقتصادی بیشتری هستند که قرار است در این هفته منتشر شود، از جمله شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری و همچنین خردهفروشی.در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۵۲ درصد افزایش به ۳۸ دلار و ۲۰ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۲۳ درصدی ۱۳۳۹ دلار و ۶۵ سنت معامله میشود.
نظر شما