قیمت هر اونس طلا به ۳۳۶۵ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه کاهش یافته‌است. شرکت‌کنندگان بازار بر مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد جنگل اوکراین و همچنین اطلاعات تورم آمریکا در ماه ژوئیه تمرکز کرده‌اند که می‌تواند دورنمای مسیر تعیین نرخ بهره فدرال رزرو را مشخص‌تر کند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۹۴ درصد کاهش به ۳۳۶۵ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک کاهش ۱.۷۸ درصدی به ۳۴۲۹ دلار و ۲۰ سنت رسیده است. ازنظر تحلیلگران، آرام شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی در مورد جنگ اوکراین به‌دنبال اطلاعیه ترامپ برای دیدار با پوتین در خاک آمریکا قیمت طلا را پایین آورده است.

ترامپ در روز جمعه گفت در ۱۵ ماه اوت با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا دیدار می‌کند تا در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین مذاکره کنند. اطلاعات قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود تأثیر تعرفه‌های جدید ترامپ تورم را از هدف ۲ درصد فدرال رزرو بالاتر برده باشد.

گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال در آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر افزایش داده است. بازارها حالا ۹۰ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره دو بار تا پایان سال جاری میلادی پایین بیاید.

فضای نرخ پایین بهره به نفع طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده است. در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۷۶ درصد کاهش به ۳۸ دلار و ۲۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۶۱ درصدی ۱۳۲۳ دلار و ۳۲ سنت معامله می‌شود.