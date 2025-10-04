قیمت انس طلا به ۳۸۸۶ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هفتمین افزایش پیاپی هفتگی را ثبت کرده است. بالا رفتن نگرانی درمورد تأثیر اقتصادی طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا و انتظار کاهش نرخ بهره از قیمت طلا حمایت میکند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۸ درصد افزایش به ۳۸۸۶ دلار و ۵۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱.۰۵ درصدی به ۳۹۰۸ دلار و ۹۰ سنت رسیده است.
تحلیلگران میگویند اگر دولت آمریکا همچنان تعطیل باقی بماند، عاملی افزایشی برای بازار طلا خواهد بود. اما اگر دولت در اقدامی شگفتآور در پایان هفته فعالیت خود را از سر بگیرد، تأثیر کاهشی در بازار طلا خواهد داشت.
مجلس سنای آمریکا یکبار دیگر درمورد طرحهای دموکراتها و جمهوریخواهان برای پایان دادن به تعطیلی دولت رأیگیری خواهد کرد. اما هیچ نشانهای وجود ندارد که یکی از این طرحها به تصویب برسند.
انتشار گزارش لیست حقوقبگیران بخش غیرکشاورزی در آمریکا که قرار بود در روز جمعه انجام شود به تعویق افتاده و سرمایهگذاران را مجبور کرده به نشانههای دیگری برای پیشبینی سیاستهای مالی دولت روی بیاورند.
سرمایهگذاران حالا ۹۷ درصد احتمال میدهند نرخ بهره ۲۵ واحد در ماه اکتبر کاهش یابد و ۸۵ درصد هم احتمال دارد یک کاهش دیگر در ماه دسامبر اتفاق بیفتد.
طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیها بوده و عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد. قیمت طلا بیشاز ۴۷ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافته است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۳.۴۴ درصد افزایش به ۴۷ دلار و ۹۷ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۱.۸۱ درصدی ۱۶۰۵ دلار و ۱۸ سنت معامله میشود.
