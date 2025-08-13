  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

جذب اعتبارات پسماند به راه‌اندازی کارخانه بازیافت در سنندج منجر می‌شود

جذب اعتبارات پسماند به راه‌اندازی کارخانه بازیافت در سنندج منجر می‌شود

سنندج- شهردار سنندج گفت: ۸۰ میلیارد تومان برای پسماند اختصاص یافته که با جذب این اعتبارات با همراهی نمایندگان مجلس می‌توان شاهد راه‌اندازی کارخانه بازیافت در سنندج بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدانور رشیدی صبح چهارشنبه در نشست مشترک فرماندار و اعضای شورای شهر با نمایندگان مردم سنندج، دیواندره و کامیاران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، اظهار کرد: نخستین گام در مدیریت شهری، توجه به بهبود زیرساخت‌ها بوده و در این راستا هیچ انشعاب غیرمجاز جدیدی برای فضای سبز ایجاد نکردیم و ۱۵۰ انشعاب غیرمجاز گذشته را نیز حذف کردیم.

وی افزود: با هدایت آب‌های سطحی و استفاده از منابع جایگزین، از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز جلوگیری شد.

وی یادآور شد: پروژه انتقال آب قشلاق گریزه برای آبیاری فضای سبز دانشگاه کردستان و منطقه بهاران و همچنین بهره‌گیری از پساب تصفیه‌خانه ننله از دیگر اقدامات مهم در این زمینه بوده است.

شهردار سنندج به توسعه ۱۴۳ هکتار فضای سبز و افزایش گذرگاه‌های ورزشی از یک به هفت مورد اشاره کرد و گفت: رساندن این گذرگاه‌ها به ۱۰ مورد و گسترش پارک‌های بزرگ مقیاس با محوریت عدالت اجتماعی از اهداف شهرداری محسوب می‌شود که زمینه نشاط و فعالیت صبحگاهی شهروندان را فراهم می‌کند.

رشیدی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی از بیش از ۱۸۶ دستگاه اتوبوس در دهه ۹۰ به ۲۰ دستگاه کاهش یافته، اظهار کرد: بابت خرید این ۲۰ دستگاه ۲۸ میلیارد تومان پرداخت شده که تاکنون تنها پنج دستگاه تحویل داده شده است؛ تمام این اتوبوس‌ها مناسب‌سازی شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ خدمت شهرداری به‌صورت هوشمند ارائه می‌شود و شهروندان دیگر نیاز به مراجعه حضوری ندارند. همچنین ۱۰ پروژه مطالعاتی در دست اجراست که می‌تواند تحولات جدی در شهر ایجاد کند.

رشیدی با اشاره به مشکلات پسماند سنندج گفت: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور برای این حوزه در نظر گرفته شده که در صورت تخصیص و حمایت نمایندگان مجلس، کارخانه بازیافت شهر راه‌اندازی خواهد شد.

وی همچنین به چالش‌های داخلی شهرداری پرداخت و تأکید کرد: عدم تبدیل وضعیت نیروها و مشکل تأمین زمین برای پاکبان‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌هاست و مجلس باید برای حل این مسائل ورود کند.

کد خبر 6559242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها