به گزارش خبرگزاری مهر، سیدانور رشیدی صبح چهارشنبه در نشست مشترک فرماندار و اعضای شورای شهر با نمایندگان مردم سنندج، دیواندره و کامیاران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، اظهار کرد: نخستین گام در مدیریت شهری، توجه به بهبود زیرساختها بوده و در این راستا هیچ انشعاب غیرمجاز جدیدی برای فضای سبز ایجاد نکردیم و ۱۵۰ انشعاب غیرمجاز گذشته را نیز حذف کردیم.
وی افزود: با هدایت آبهای سطحی و استفاده از منابع جایگزین، از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز جلوگیری شد.
وی یادآور شد: پروژه انتقال آب قشلاق گریزه برای آبیاری فضای سبز دانشگاه کردستان و منطقه بهاران و همچنین بهرهگیری از پساب تصفیهخانه ننله از دیگر اقدامات مهم در این زمینه بوده است.
شهردار سنندج به توسعه ۱۴۳ هکتار فضای سبز و افزایش گذرگاههای ورزشی از یک به هفت مورد اشاره کرد و گفت: رساندن این گذرگاهها به ۱۰ مورد و گسترش پارکهای بزرگ مقیاس با محوریت عدالت اجتماعی از اهداف شهرداری محسوب میشود که زمینه نشاط و فعالیت صبحگاهی شهروندان را فراهم میکند.
رشیدی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی از بیش از ۱۸۶ دستگاه اتوبوس در دهه ۹۰ به ۲۰ دستگاه کاهش یافته، اظهار کرد: بابت خرید این ۲۰ دستگاه ۲۸ میلیارد تومان پرداخت شده که تاکنون تنها پنج دستگاه تحویل داده شده است؛ تمام این اتوبوسها مناسبسازی شدهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ خدمت شهرداری بهصورت هوشمند ارائه میشود و شهروندان دیگر نیاز به مراجعه حضوری ندارند. همچنین ۱۰ پروژه مطالعاتی در دست اجراست که میتواند تحولات جدی در شهر ایجاد کند.
رشیدی با اشاره به مشکلات پسماند سنندج گفت: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور برای این حوزه در نظر گرفته شده که در صورت تخصیص و حمایت نمایندگان مجلس، کارخانه بازیافت شهر راهاندازی خواهد شد.
وی همچنین به چالشهای داخلی شهرداری پرداخت و تأکید کرد: عدم تبدیل وضعیت نیروها و مشکل تأمین زمین برای پاکبانها از مهمترین دغدغههاست و مجلس باید برای حل این مسائل ورود کند.
