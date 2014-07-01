حذف بخش نگری در حفاظت ا ز اراضی ملی در كردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید انور رشیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر سنندج كه با موضوع حفاظت از اراضی ملی برگزار شد، اظهار داشت یکی از مشکلات شهر سنندج ساخت و سازهای بی ‌رویه بویژه در نواحی منفصل شهری است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بزرگ سطح شهر زمین‌ های قولنامه‌ ای است که شهرداری و شوراي حفاظت از اراضی ملي و منابع طبيعي به تنهایی قادر به انجام امورات اين حوزه و ساماندهي آن نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج بیان کرد: وجود نگاه فرابخشی در انجام فعالیت‌ های مربوط به حفاظت از اراضی ملی در استان کمک می کند.

رشیدی همچنین با اشاره به مشکلات شهرداری در زمینه تأمین اعتبارات بیان کرد: اگر موضوع مطالبات مالی این سازمان از سایر دستگاه‌ ها حل شود می ‌توان در زمینه تکمیل پروژه‌ های شهرداری فعال تر عمل کرد.

اصلاح مبایعه نامه ها در بنگاه های معاملاتی ضروری است

وی یادآور شد: اصلاح مبایع ‌نامه در بنگاه‌ های معاملاتی به منظور حفظ اراضی ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: احداث کمربند سبز در اطراف شهر و نیز بازنگری در فعالیت معدن در کوه آبیدر از دیگر خواسته‌ های به حق مردم و شورای شهر است.

رشیدی گفت: حفظ تپه‌ های شهر سنندج به عنوان یک نقطه قوت ضروری است و باید در مدیریت جهادی تمام دستگاه‌ ها به صورت فرابخشی با یکدیگر همکاری و عمل کنند.

1700 هکتار از تپه های سنندج به نام دولت سند خورد

شهردار سنندج نيز در اين جلسه با اشاره به این مطلب که خوشبختانه ‌هزار و 700 هکتار از تپه ‌های داخل شهر سنندج به نام دولت سند خورده، گفت: افزایش سرانه سبز در این شهر یکی از الویت های کاری شهرداری سنندج است.

کامیاب شادمان اظهار داشت: این موضوع از مهم ‌ترین فعالیت‌ های شورا و شهرداری سنندج بوده و با این کار تا اندازه‌ ای کمبود ها در حوزه فضای سبز جبران می شود.

وی همچنین با اشاره به عدم تثبیت مالکیت افزود: این مشکل دست متصرفان را به ارضی ملی دراز تر کرده و به راحتی می توانند در هر جایی که ممکن باشد دخل و تصرف انجام دهند.

شهردار سنندج بیان کرد: مطابق با قانون اجازه صدور جواز برای زمین ‌های قولنامه ‌ای صادر نمی شود چرا که بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق انجام می‌ شود.

شادمان یادآور شد: شفاف سازی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و موضوع زمین‌ های قولنامه ‌ای باید به گونه ‌ای صحیح مدیریت شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

وی ادامه داد: باید تمام ادارات و سازمان‌ های استان کردستان مالکیت خود را مشخص کرده و با پرهیز از عملکرد غیر شفاف کمک کنند بسیاری از مشکلات به صورت ریشه ‌ای حل شود.

در ادامه این جلسه رئيس اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: کمیته پیشگیری و مقابله با زمین‌ خواری از اواخر سال 91 با مسئولیت این اداره و همکاری سایر ارگان‌ ها تشکیل شده است.

فرید سپهری با اشاره به 400 مورد قلع و قمع بنا در سال گذشته افزود: در سال جاری نیز تا کنون 54 مورد توقف ساخت و ساز و 107 مورد قلع بنا در شهرستان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین در مناطقی مانند دوشان تا حد امکان از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شده است.

توازن در عرضه و تقاضای زمین ایجاد شود

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون سرمایه‌ گذاری شورای شهر سنندج اظهار داشت: وجود سرپناه دومین نیاز انسان است و در همین راستا توازن در عرضه و تقاضای زمین ایجاد شود.

سید کمال حسینی افزود: یافتن زمین تغییر کاربری یافته برای واحدهای مسکونی و تجاری با قیمت مناسب و ارائه به شهروندان راهکار مناسبی برای جلوگیری از ساخت و ساز بی ‌رویه و غیرمجاز است.

نواحی منفصل شهری بدون امکانات اولیه

همچنین در اين جلسه يكي ديگر از اعضای شورای شهر سنندج بیان کرد: زیرساخت‌ ها در نواحی منفصل شهری دارای اشکالات اساسی است.

فرزاد هلالی یادآور شد: در حالی شاهد اتصال این نواحی به مجموعه شهر سنندج هستیم که این نقاط به هیچ عنوان امکانات اولیه برای زندگی را ندارند.

وی با بیان اینکه برخی در حال تملک زمین‌ هایی در مناطق منفصل شهری نایسر و حسن ‌آباد هستند، ادامه داد: جلوگیری از این موارد در کمیسیون‌ های مربوطه ضروری است.

وجود 2 هزار انشعاب غیرمجاز آب در نایسر

در ادامه نیز یکی از اعضای شورای شهر سنندج گفت: روش‌ های جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و رشد سکونتگاه‌ های غیررسمی بازخورد مناسب را ندارد و باید روش‌ ها تغییر داده شود.

اسعد فتاحی افزود: در ناحیه منفصل شهری نایسر بالغ بر دو هزار انشعاب غیرقانونی آب وجود دارد و لذا هر اندازه آب به این منطقه تزریق شود فایده‌ای ندارد چرا که هر روز بر ساخت و سازها افزوده می شود.

وی با اشاره به وجود خلأ قانونی در قولنامه ‌ها، بیان کرد: این معضل باعث شده تا دست دلال و مالک برای اعمال سلیقه باز باشد.

برخورد قهری با متصرفان راه حل مشکل نیست

همچنین رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج یادآور شد: برخورد قهری در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز راه حل مشکل در شرایط موجود نیست.

هوشنگ امینی ادامه داد: تجربه نشان داده در هر عرصه‌ ای مردم وارد شوند مشکل حل می شود و باید از ظرفیت شوراها و دهیاری‌ ها استفاده و مسئولیت‌ های مهم را در اختیار آنها قرار بدهیم.

وی این امر را به منظور مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز ضروری دانست و گفت: در مقطعی امتیازاتی به سکونتگاه‌ های غیر رسمی داده شد که باعث گستردگی نواحی منفصل شهری و افزایش معاملات شد.

ایجاد فضای سبز مانع از گسترش ساخت و سازها می شود

در ادامه این جلسه نیز رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: تفاهم ‌نامه‌ای در خصوص پسماند ها وجود دارد که طی آن نیروهای شهرداری به عنوان ضابط قضایی معرفی می‌ شوند.

فردین زمانی افزود: تعمیم این تفاهم نامه به موضوع ساخت و سازها و عوامل اجراییات شهرداری ضروری است و اراضی ملی متصل به نواحی منفصل شهری باید به عنوان کمربند سبز شهر در نظر گرفته شوند.

وی بیان کرد: تغییر کاربری‌ ها در اراضی ملی و در محدوده قانونی شهر باید از کانال شهرداری و شورای شهر عبور کند.