۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

مداخله آمریکا در روابط ایران-عراق تلاش برای تفرقه‌انگیزی است

مداخله آمریکا در روابط ایران-عراق تلاش برای تفرقه‌انگیزی است

سفارت ایران در بغداد در بیانیه‌ای نوشت: مداخله غیرقانونی آمریکا در روابط دوجانبه ایران و عراق، نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقه‌انگیزی میان ملت‌های همسایه و مسلمان می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در بیانیه‌ای ضمن محکومیت موضع‌گیری مداخله‌جویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق، تأکید کرد: اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مخالفت با انعقاد یادداشت تفاهم همکاری ایران-عراق نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقه‌انگیزی میان ملت‌های همسایه و مسلمان است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در واکنش به موضع‌گیری مداخله‌جویانه آمریکا پس از امضای تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران بر اراده مشترک ایران و عراق برای تقویت روابط دو ملت همسایه و مسلمان بر مبنای حسن همجواری و احترام متقابل تاکید دارد و آن را ضامن صلح و ثبات و امنیت در مرزهای مشترک و منطقه می‌داند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مخالفت با انعقاد یادداشت تفاهم همکاری ایران-عراق برای تقویت امنیت دو کشور و مقابله با تروریسم، مداخله‌ای غیرقابل قبول در روابط دو کشور مستقل همسایه بوده و گواه روشنی بر رویکرد ثبات‌زدای آمریکا در قبال کشورهای منطقه و نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقه‌انگیزی میان ملت‌های همسایه و مسلمان می‌باشد.

سفارت ایران در بغداد تأکید کرد: چنین موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه‌ای ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مبنی بر همکاری بین دولت‌هاست.

حسین کشتکار

    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اتفاقا این مداخلات اهمیت همکاری را دو چندان میکند
    • NP IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اصلا نمی تونیم ما ملت ایران و ملت های منطقه این مساله رو حتی ذره ای بپذیریم که یک کشور از یک جغرافیای دیگر پاشه بیاد در این جغرافیا بعد کلی ایجاد مزاحمت تفرقه فتنه گری مداخله گری آشوب دردسر ور دل همه داخل کشورها به پا کنه .بعد هم پشت پرده مخفی پنهان تا دیده نشه بعد هم بگه من نبودم .. اگر نیستی پس این جغرافیا داخل کشورها که شدی وکیل وصی همه چه غلطی می کنید !؟

