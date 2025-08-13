به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در بیانیهای ضمن محکومیت موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق، تأکید کرد: اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مخالفت با انعقاد یادداشت تفاهم همکاری ایران-عراق نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در واکنش به موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا پس از امضای تفاهمنامه امنیتی ایران و عراق خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران بر اراده مشترک ایران و عراق برای تقویت روابط دو ملت همسایه و مسلمان بر مبنای حسن همجواری و احترام متقابل تاکید دارد و آن را ضامن صلح و ثبات و امنیت در مرزهای مشترک و منطقه میداند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مخالفت با انعقاد یادداشت تفاهم همکاری ایران-عراق برای تقویت امنیت دو کشور و مقابله با تروریسم، مداخلهای غیرقابل قبول در روابط دو کشور مستقل همسایه بوده و گواه روشنی بر رویکرد ثباتزدای آمریکا در قبال کشورهای منطقه و نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان میباشد.
سفارت ایران در بغداد تأکید کرد: چنین موضعگیریهای مداخلهجویانهای ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر همکاری بین دولتهاست.
نظر شما