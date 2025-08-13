عبداللهی: ۳۰ هزار سابقه‌ دار فراری شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا همزمان با روز حفاظت و اطلاعات عدلیه طی سخنانی گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای اجرای سند تحول قضائی، تلاش کرده وظایف خود را در بخش‌های امنیتی، تخصصی، حاکمیتی، صیانتی، فساد ستیزی، هم‌افزایی، رضایتمندی عمومی و همچنین پیشگیری، به نحو احسن انجام دهد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه افزود: ما نهایت اهتمام خود را به کار بسته‌ایم تا همکاران اداری و قضایی‌مان به خود اتکایی در حوزه‌های مختلف برسند و بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایشان متکی بر عقلانیت و تدابیر صحیح خود حرکت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشگیری از ایجاد التهاب در محیط‌های داخلی و خارجی دستگاه قضا، یکی از الگوهای کاری مستمر در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دقیق تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه در مقوله مبارزه با نفوذ و فساد داخلی دستگاه قضا، گفت: طی سنوات اخیر برخوردهای مکرر و متعددی با صدها نفر از عوامل نفوذی در عدلیه اعم از دلال، کارچاق‌کن و همچنین جاعل و غاصب عناوین صورت گرفته و پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شده که تعداد قابل توجهی از آنها منتهی به محکومیت و انفکاک شده است؛ ما در رسیدگی‌های خود تلاش داریم آنقدر دقیق، با مراقبت و با رعایت صیانت، عمل کنیم که حتی کارمند اتاق مجاور نیز متوجه خطای همکار خود نشود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه گفت: در سال ۱۴۰۳ پرونده‌های قریب به ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان به هیئت‌های انتظامی یا مجموعه‌های قضائی ارجاع و منتهی به تصمیم‌گیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد دارای سابقه‌های کیفری که متواری بودند با استفاده از سامانه کنترل تردد، شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی یادآور شد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال گذشته بیش از ۲۱۲ هزار مورد پاسخگویی به استعلامات مراکز و مراجع مختلف کشور داشته که قریب به اتفاق این پاسخ‌ها ظرف کمتر از ۱۰ روز داده شده‌اند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: طی سال ۱۴۰۳، ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا به هیئت‌های تخلف اداری معرفی و از دستگاه منفک شده یا رأی محکومیت آنها صادر شد.