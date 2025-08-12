تکلیف کاپیتان استقلال امروز مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، در جریان دیدار سوپرجام مقابل تراکتور که دوشنبه شب ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، در صحنه به ثمر رساندن گل تیمش دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف شد.

چشمی با وجود احساس درد، مسابقه را تا پایان ادامه داد و مانع از تعویض خود شد. در همین رابطه قرار است امروز از این بازیکن MRI گرفته شود تا وضعیت دقیق و میزان مصدومیت او مشخص شود.

تصمیم‌گیری درباره ادامه حضور این مدافع ملی‌پوش در تمرینات و مسابقات آینده، منوط به نتیجه این بررسی پزشکی خواهد بود.