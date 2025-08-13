خاموشی برق مرکز و جنوب عراق را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت برق گزارش داد که عراق، تولیدکننده بزرگ نفت، پس از قطع برق در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، از روز دوشنبه به تدریج برق را وصل کرده است. منابع وزارت برق پیش از این گفته بودند که خاموشی ناگهانی در نیروگاه حمیدیه در استان غربی انبار منجر به نقص فنی در شبکه انتقال برق شده است. دمای هوا در بغداد روز دوشنبه به ۴۷ درجه سانتیگراد رسید.

محمد نعمه، معاون وزیر برق عراق در امور تولید، در بیانیه‌ای اعلام کرد: عصر امروز قطع اضطراری برق در خطوط انتقال برق رخ داد که باعث قطعی گسترده در شبکه برق ملی شد.

وی افزود: تیم‌های فنی ما در حال حاضر برای رفع نقص و برقراری مجدد برق تلاش می‌کنند. آنها شروع به برقراری تدریجی برق کرده‌اند و خدمات ظرف ساعات آینده به طور کامل برقرار خواهد شد.

رئیس کمیته انرژی پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که قطعی برق، منطقه نیمه خودمختار کردستان را تحت تأثیر قرار نداده است. بسیاری از عراقی‌ها سال‌هاست که برای تأمین برق به ژنراتورهای خصوصی متکی بوده‌اند، زیرا برق دولتی فقط به صورت مقطعی در دسترس بوده است. برخی دیگر برای تأمین نیازهای برق خود به انرژی خورشیدی روی آورده‌اند.

عراق، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و یکی از تولیدکنندگان پیشرو نفت در جهان، از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ که منجر به سرنگونی صدام حسین شد، برای تأمین انرژی شهروندان خود با مشکل مواجه بوده است. در آشفتگی‌های پس از آن، کمبود سرمایه‌گذاری و سوء مدیریت باعث شده است که شبکه ملی برق قادر به پاسخگویی به تقاضا نباشد. صدها عراقی در تابستان ۲۰۲۱، زمانی که قطع برق و آب بخش‌های بزرگی از کشور را در حالی که دمای هوا از ۵۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته بود، فرا گرفت، در بغداد اعتراض کردند.

در ماه مارس، دولت ترامپ، معافیتی را که به عراق اجازه می‌داد هزینه برق ایران را بپردازد، لغو کرد. عراق برای تولید برق به شدت به واردات گاز طبیعی ایران وابسته است.