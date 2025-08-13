به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: پلیس اطلاعات این فرماندهی با دستور مقام قضائی، یک قهوهخانه را که بنا بر گزارشها به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده بود، پلمب کرد.
وی افزود: این اقدام پس از دریافت گزارشهای مردمی، بررسیهای میدانی و احراز تخلفات انجام شد. مأموران با حضور در محل، ضمن اجرای حکم قضائی، این واحد صنفی را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.
رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: هدف از این عملیات، جلوگیری از شکلگیری دوباره تجمعهای مجرمانه و ارتقای احساس امنیت در محله عنوان شده است.
پلیس ری تأکید کرد با مکانهایی که باعث ناامنی یا سلب آرامش شهروندان شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.
