به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: پلیس اطلاعات این فرماندهی با دستور مقام قضائی، یک قهوه‌خانه را که بنا بر گزارش‌ها به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده بود، پلمب کرد.

وی افزود: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بررسی‌های میدانی و احراز تخلفات انجام شد. مأموران با حضور در محل، ضمن اجرای حکم قضائی، این واحد صنفی را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: هدف از این عملیات، جلوگیری از شکل‌گیری دوباره تجمع‌های مجرمانه و ارتقای احساس امنیت در محله عنوان شده است.

پلیس ری تأکید کرد با مکان‌هایی که باعث ناامنی یا سلب آرامش شهروندان شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.