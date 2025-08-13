  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

پلمب قهوه‌خانه‌ اراذل و اوباش در شهرستان ری+ فیلم

فرمانده انتظامی شهرستان ری از پلمب یک واحد صنفی که به محل تجمع اوباش تبدیل شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان کرد: پلیس اطلاعات این فرماندهی با دستور مقام قضائی، یک قهوه‌خانه را که بنا بر گزارش‌ها به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده بود، پلمب کرد.

وی افزود: این اقدام پس از دریافت گزارش‌های مردمی، بررسی‌های میدانی و احراز تخلفات انجام شد. مأموران با حضور در محل، ضمن اجرای حکم قضائی، این واحد صنفی را تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: هدف از این عملیات، جلوگیری از شکل‌گیری دوباره تجمع‌های مجرمانه و ارتقای احساس امنیت در محله عنوان شده است.

پلیس ری تأکید کرد با مکان‌هایی که باعث ناامنی یا سلب آرامش شهروندان شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

کد خبر 6559385

