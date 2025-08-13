  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

شادگان آماده برگزاری مراسم جاماندگان اربعین است

اهواز - فرماندار شادگان گفت: با بسیج همه ظرفیت‌ها و آمادگی کامل دستگاه‌ها، شادگان مهیای میزبانی شایسته از جاماندگان پیاده‌روی اربعین حسینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم صبح امروز چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین با اشاره به اهمیت برگزاری با شکوه این مراسم اظهار کرد: مراسم همایش پیاده‌روی و عزاداری اربعین حسینی با حضور گسترده مردم ولایتمدار شادگان و شهرستان‌های همجوار در محل قدمگاه عباس الدوایر برگزار خواهد شد.

وی افزود: کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه این مراسم را داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود چندین هزار نفر از زائران اربعین حسینی از شهرستان شادگان و شهرستان‌های مجاور در این مراسم حضور یابند که ارائه خدمات رسانی مطلوب به آنان مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است.

مقدم از تأمین ۴۵ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل شامل مینی بوس و اتوبوس توسط شرکت‌های فولاد، پتروشیمی و توسعه نیشکر خبر داد و افزود: این ناوگان از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر برای برگشت زائران در مسیر قدمگاه به شهر شادگان فعالیت خواهد کرد تا از بروز گرمازدگی زائران به‌ویژه سالمندان جلوگیری شود.

فرماندار شادگان در پایان گفت: آماده‌سازی قدمگاه عباس الدوایر برای برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی، رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه، ساماندهی هیأت‌های مذهبی، مواکب و تکایا، مسیر قدمگاه، همکاری کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان به منظور ارتقای کیفیت خدمات به زائران اربعین حسینی، ساماندهی امور عمرانی، بهداشتی و زیست‌محیطی در مسیر قدمگاه و… از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

