حجت الاسلام مصطفی جزایری اصل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی هم‌زمان با سراسر ایران اسلامی و با مدیریت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شادگان در محل قدمگاه عباس الدوایر شادگان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مراسم اربعین در قدمگاه عباس دوایر این شهرستان روز سه شنبه ۸ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این مراسم هیئت‌های مذهبی شهر و روستاهای بخش مرکزی شادگان حضور خواهند داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان تصریح کرد: انتظار می‌رود برای هماهنگی بیشتر هیئات سطح شهرستان دسته‌جات عزاداری خود را به صورت زنجیرزنی و سینه زنی به سوی قدمگاه حضرت ابوالفضل(ع) هدایت کنند تا تجمع عزاداران اربعین حسین به‌طور منسجم در قدمگاه عباس الدوایر و پخش مستقیم از صدا و سیمای استان صورت گیرد.

حجت الاسلام جزایری اصل با بیان اینکه خدمت به ائمه اطهار(ع) افتخار بزرگی است و هرکس خود را به این ریسمان بزرگ الهی پیوند زند، رستگار خواهد شد خاطرنشان کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی با تاسی از قیام بزرگ عاشورا شکل گرفته و اگر امروز دشمن در برابر خواسته‌های جمهوری اسلامی به زانو در آمده، علاوه بر ترس از قدرت نظامی ایران اسلامی، واهمه از اعتقادات مذهبی این ملت دارند.