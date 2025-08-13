تبیین و مقابله با تهاجم فرهنگی واجب همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه تبیین با تاکید بر ضرورت تبیین به عنوان یک واجب همگانی تأکید کرد و گفت: تبیین درست مسائل، حجت را بر مردم تمام می‌کند.

وی با بیان اینکه تا مسئله‌ای درست ابلاغ نشود، نمی‌توان فرد را مواخذه کرد، گفت: شرط اول، ابلاغ صحیح است و تبیین همان ابلاغ است که یک واجب فوری و همگانی محسوب می‌شود.

آیت‌الله عبادی با اشاره به نقش مسئولان در آگاهی‌بخشی، افزود: پیش از آنکه جاهل را به خاطر عدم آگاهی مواخذه کنیم، باید از عالم و مسئول بپرسیم چرا نگفتید و اینجا حکم پدر و مادر و فرزند جاری است و باید اقرار کنیم که در حد شایسته کار انجام نشده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تشکیل جامعه اسلامی می‌توان به تمدن اسلامی رسید، گفت: آسیب‌پذیری جامعه طبیعی است، اما اگر اولویت‌بندی‌ها و آگاهی‌بخشی به موقع انجام شود، می‌توان اقشار مختلف را از خطرات مصون داشت و زمینه‌ای فراهم کرد تا هر ایرانی با دست پر در برابر تهاجم دشمن بایستد.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه راه رسیدن محتوا به مخاطب بسیار مهم است و باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و پرورش افراد متخصص، این مسیر را تقویت کرد تا با آگاهی‌بخشی به جامعه، خلأ‌ها پوشانده شود.

وی تأکید کرد: این آموزش‌ها باید در تمام نهادها از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، بسیج، اصناف و دانشگاه‌ها اجرایی شود و افراد متناسب با شغل و مسئولیت‌شان دوره‌های لازم را بگذرانند.

آیت‌الله عبادی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان، بیان کرد: امید است با وحدت کلمه و همکاری متعهدانه، شاهد تحقق این برنامه‌ها در راستای پیشرفت نظام اسلامی و کمک به مظلومان جهان، به ویژه فلسطین باشیم.