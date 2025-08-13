برپایی موکب پذیرایی به یاد کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، موکب «در مسیر عاشقی» شهرداری منطقه ۱۳ در مسیر پیاده‌روی جاماندگان حسینی و در محدوده میدان شهدا، میزبان عاشقان حسینی است. این موکب در بخش‌های هنر تعاملی، بازی، پرده‌خوانی و پذیرایی فرصت مناسبی برای آگاهی‌بخشی درباره ارزش‌های عاشورایی را فراهم می‌کند.

در بخش بازی، با موضوع پیاده‌روی اربعین، فرصتی مغتنم برای آموزش و سرگرمی ایجاد شده است. در این بخش بازی‌های فکری با موضوع اربعین تهیه شده و چالش‌های مختلف در اختیار کسانی که خانوادگی در این مسیر پاگذاشته‌اند قرار خواهد گرفت. در پایان به شرکت‌کنندگان یادبودی از مسیر جاماندگان امسال اهدا خواهد شد.

در بخش پرده‌خوانی نیز جنایات بر علیه کودکان از واقعه عاشورا تا غزه در قالب پرده به تصویر کشیده می‌شود. همچنین برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، ۳ هزار پیکسل که منقش به تصویر کودکان و نوجوانان شهید است توزیع خواهد شد.

هنر تعاملی نیز از دیگر بخش‌های جذاب این موکب است که در آن طرحی با موضوع ادامه مسیر امام حسین (ع) و پیام عاشورا خلق خواهد شد و شرکت‌کنندگان آن را تکمیل خواهند کرد.

گفتنی است پذیرایی از جاماندگان حسینی توسط موکب دختران نوجوان انجام می‌شود و اقلام فرهنگی به رسم یادبود به جاماندگان حسینی اهدا خواهد شد.