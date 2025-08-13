به گزارش خبرنگار مهر؛ لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، روز سهشنبه، مورخ ۱۲ اوت، اعلام کرد که پیشنویس طرح قانونگذاری و تنظیمگری رسانههای اجتماعی در این کشور نهایی شده و آماده ارسال به کنگره است. او در گفتوگو با شبکه خبری «BandNews» تصریح کرد که این پیشنهاد روز چهارشنبه روی میز او قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند آن را رسماً به کنگره ارائه دهد.
این طرح بخشی از تلاشهای دولت لولا برای ایجاد چارچوبهای حقوقی و نظارتی در فضای مجازی است تا از انتشار محتوای مضر، اخبار جعلی و سوءاستفادههای دیجیتال جلوگیری شود. لولا پیشتر تأکید کرده بود که نبود قوانین شفاف برای فعالیت پلتفرمهای اجتماعی، چالشهای بزرگی برای دموکراسی و امنیت اطلاعات ایجاد کرده است.
در حاشیه این اظهارات، لولا همچنین به تنشهای اخیر تجاری با ایالات متحده اشاره کرد؛ تنشهایی که با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای برزیلی از سوی دولت دونالد ترامپ تشدید شد. وی اعلام کرد که امیدوار است روزی بتواند با ترامپ به عنوان دو رئیسدولت، گفتوگویی متمدنانه داشته باشد و حتی او را به نشست تغییرات اقلیمی «COP30» که اواخر امسال در برزیل برگزار میشود، دعوت کرده است.
تنظیمگری شبکههای اجتماعی امروز به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاران در جهان بدل شده است. رشد بیسابقه استفاده از این پلتفرمها، همراه با گسترش سریع اخبار جعلی، محتوای خشونتآمیز و اطلاعات گمراهکننده، ضرورت وجود چارچوبهای قانونی و مقرراتی روشن را دوچندان کرده است. چنین چارچوبهایی میتوانند با الزام پلتفرمها به رعایت شفافیت، پاسخگویی و حذف سریع محتوای مضر، به حفظ سلامت فضای عمومی و اعتماد شهروندان کمک کنند.
علاوه بر این، تنظیمگری پلتفرمهای مذکور میتواند از سوءاستفادههای اقتصادی و انحصارطلبی شرکتهای بزرگ فناوری جلوگیری کند و زمینه رقابت سالمتر در بازار دیجیتال را فراهم آورد. در عین حال، حفظ توازن میان آزادی بیان و حفاظت از جامعه در برابر آسیبهای ناشی از سوءاستفاده از فضای مجازی، یکی از چالشهای اصلی این حوزه محسوب میشود.
