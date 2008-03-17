  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

تیم ملی فوتبال قطر از سد اردن گذشت

تیم ملی فوتبال قطر از سد اردن گذشت

تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته در دیدار دوستانه از سد اردن گذشت تا با روحیه ای مضاعف خود را برای دیدار با عراق در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آماده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال قطر و اردن که خود را برای دیدارهای دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آماده می کنند، شب گذشته طی دیدار دوستانه که در ورزشگاه السد دوحه برگزار شد به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم میزبان با نتیجه 2 بریک مقابل اردن به برتری رسید.

در این بازی پربرخورد که با اخراج دو بازیکن قطر در دقایق پایانی مسابقه همراه شد ابتدا سباستین سوریا در دقیقه 39 گل نخست را به ثمر رساند و با گل عدی صافی در دقیقه 45 بازی به تساوی کشیده شد . در نیمه دوم تیم قطر بهتر از میهمان خود عمل کرد و موفق شد در دقیقه 86 توسط ماجد محمد گل برتری را به ثمر برساند.

حدفاصل دقایق 88 و 90 دو بازیکن تیم ملی فوتبال قطر به نام های ولید جاسم و ماجد محمد با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.

تیم ملی فوتبال قطر در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در قاره آسیا با تیم های استرالیا، چین و عراق در گروه A رقابت می کند و تیم اردن نیز با تیم های کره جنوبی، کره شمالی و ترکمنستان در گروه C حضور دارد.

کد مطلب 655955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها