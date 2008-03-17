تیم ملی فوتبال قطر از سد اردن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال قطر و اردن که خود را برای دیدارهای دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آماده می کنند، شب گذشته طی دیدار دوستانه که در ورزشگاه السد دوحه برگزار شد به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم میزبان با نتیجه 2 بریک مقابل اردن به برتری رسید.

در این بازی پربرخورد که با اخراج دو بازیکن قطر در دقایق پایانی مسابقه همراه شد ابتدا سباستین سوریا در دقیقه 39 گل نخست را به ثمر رساند و با گل عدی صافی در دقیقه 45 بازی به تساوی کشیده شد . در نیمه دوم تیم قطر بهتر از میهمان خود عمل کرد و موفق شد در دقیقه 86 توسط ماجد محمد گل برتری را به ثمر برساند.

حدفاصل دقایق 88 و 90 دو بازیکن تیم ملی فوتبال قطر به نام های ولید جاسم و ماجد محمد با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.

تیم ملی فوتبال قطر در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در قاره آسیا با تیم های استرالیا، چین و عراق در گروه A رقابت می کند و تیم اردن نیز با تیم های کره جنوبی، کره شمالی و ترکمنستان در گروه C حضور دارد.