به گزارش خبرنگار مهر، کوروش کریمی، مسئول مؤسسه خیریه «تدوین یارمتی» در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی، است. این مؤسسه با توجه به شرایط خاص شهر مهاباد، جمعیت زیاد و مشکلات متعدد اهالی، چند سال پیش با مجوز وزارت کشور ثبت شده است. نام «تدوین یارمتی» در زبان محلی به معنای «عشق کمک» است. اعضای این انجمن شامل مهندسان، پزشکان، بازاریان، خیرین، معتمدان و مسئولان خوشنام شهرستان هستند که اغلب علاوه بر فعالیت در این گروه، خود نیز خیریه‌های مستقلی را اداره می‌کنند.

کریمی که خود مدیر خیریه‌ای جداگانه و عضو انجمن حمایت از زندانیان و فعال در اتاق بازرگانی است، تأکید می‌کند که مردم ایران در هنگام بروز مشکلات، احساس مسئولیت بالایی دارند و این مؤسسه در مواقع بحرانی مانند یک ستاد امداد عمل کرده و اراده‌های خیر را در سطح شهرستان برای حل بحران‌ها هدایت می‌کند. به گفته وی، در رویدادهایی همچون سیل، زلزله خوی و کرمانشاه و شیوع بیماری کرونا، این مؤسسه عملکرد مثبتی داشته و در حادثه آتش‌سوزی بازار مهاباد نیز با همکاری مردم اقدامات مؤثری انجام شده است.

بازار مهاباد که شامل ۳۰۰ تا ۴۰۰ مغازه بود، در سال ۱۴۰۰ در آتش‌سوزی از بین رفت اما با همت مردم ظرف سه تا چهار ماه بازسازی و حتی بهتر از گذشته احداث شد. کریمی با اشاره به حادثه مشابه دو ماه پیش از آن در شهر نقده که هنوز مشکلاتش حل نشده، از روحیه همدلی و مشارکت ویژه مردم یاد کرد و گفت گروه‌های مختلف به صورت تخصصی، از تأسیسات تا بنایی و مهندسی، در بازسازی بازار مشارکت داشتند.

وی همچنین به خاطره‌ای از زمان جنگ ایران و عراق اشاره کرد که مردم مهاباد آوارگان کردستان عراق را پناه داده و اجازه ندادند رنج و درد را احساس کنند. به گفته او، برای جلوگیری از بی‌نظمی و سوءاستفاده احتمالی از کمک‌ها، این انجمن تشکیل شد. یکی از اقدامات مهم دوران کرونا ایجاد یک بیمارستان صحرایی مجهز در شهر بود که با حمایت مالی و غیرمالی مردم داخل و خارج کشور محقق شد.