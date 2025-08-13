شرور سطح یک و قاتل آشخانه در سملقان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مطهریزاده اظهار کرد: یکی از اراذل و اوباش سطح یک که سال گذشته با سلاح گرم در شهر آشخانه مرتکب قتل شده بود، توسط پلیس شهرستان سملقان دستگیر شد.
وی افزود: در هنگام دستگیری این فرد، چند نفر برای جلوگیری از اجرای حکم قانونی با سلاح سرد به مأموران حملهور شدند که این اقدام موجب مجروحیت یکی از نیروهای انتظامی شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: پلیس با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، به یکی از مهاجمان که برادر متهم بود شلیک و او را زمینگیر کرد.
سردار مطهریزاده بیان کرد: بررسی سوابق این متهم نشان میدهد وی دارای چندین سابقه نزاع و درگیری با شهروندان و مأموران پلیس است.
