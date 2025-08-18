  1. ورزش
افشاگری تاجرنیا درباره تصمیم جنجالی مدیرعامل سابق استقلال

افشاگری تاجرنیا درباره تصمیم جنجالی مدیرعامل سابق استقلال

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تأکید کرد که نظری جویباری مدت ها پیش تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در تازه‌ترین اظهارات خود، نکته‌ای جنجالی درباره علی نظری جویباری، مدیرعامل سابق این باشگاه، مطرح کرد. تاجرنیا با اشاره به آخرین روزهای فعالیت جویباری در استقلال گفت که او پیش از پایان نقل و انتقالات به صراحت اعلام کرده بود که قصد دارد از باشگاه جدا شود.

وی افزود: جویباری در همان زمان به من گفته بود که بعد از پایان نقل و انتقالات از استقلال می‌رود و برنامه‌ای برای ادامه فعالیت در این باشگاه ندارد.

رئیس هیئت مدیره استقلال تأکید کرد نظری جویباری از ابتدا انتخاب او و اعضای هیئت مدیره برای مدیرعاملی بوده است و فشار کاری در سمت مدیریتی در باشگاهی مانند استقلال باعث می‌شود تا افراد خیلی زود خسته شوند.

