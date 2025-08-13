  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

تصادف در محور مهران - ایلام تعداد ۴ نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت

تصادف در محور مهران - ایلام تعداد ۴ نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت

روابط عمومی اورژانس تهران از تصادف در محور مهران ایلام خبر داد و این حادثه تعداد ۴ نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، تصادف در محور مهران _ ایلام تعداد ۴ نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت و ساعت ۲:۳۰ بامداد ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، واژگونی خودرو پژو نرسیده به امیر آباد منجر به وقوع حادثه‌ای ترافیکی شد.

بلافاصله پس از تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات مستقر مرز مهران سه دستگاه آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس استان تهران پس از ارائه اقدامات لازم درمانی اولیه، مصدوم این حادثه را جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد خبر 6559641
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها