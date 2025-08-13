به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، تصادف در محور مهران _ ایلام تعداد ۴ نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت و ساعت ۲:۳۰ بامداد ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، واژگونی خودرو پژو نرسیده به امیر آباد منجر به وقوع حادثه‌ای ترافیکی شد.

بلافاصله پس از تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات مستقر مرز مهران سه دستگاه آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس استان تهران پس از ارائه اقدامات لازم درمانی اولیه، مصدوم این حادثه را جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.