به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجی کریمی با برشمردن موافقتنامههای اجرایی ایران گفت: موافقتنامههای تجاری ایران در دو قالب دوجانبه و چند جانبه دنبال میشود؛ موافقتنامههای دوجانبه تجارت ترجیحی هم اکنون با ۵ کشور پاکستان، تونس، کوبا، ترکیه و بوسنی برقرار و در حال اجرا هستند. همچنین موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از اردیبهشت سال گذشته در حال اجراست. موافقتنامههای تجارت ترجیحی چند جانبه با سازمانهای دی هشت و سازمان همکاری اسلامی نیز در حال اجراست.
به گفته مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران؛ فهرستهای کالایی این موافقتنامهها سالانه در ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات درج میشود و صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند از تخفیفهای تعرفهای و امتیازات این موافقتنامهها بهره بگیرند.
حاجی کریمی در توضیح تجارت در قالب ترجیحی و آزاد، گفت: در این شیوه از تجارت اقلام محدودی از کالاها از سوی کشورمان و کشور طرف تعهد مشمول تخفیف تعرفهای میشود؛ اما در تجارت آزاد فهرست کالاهایی که مشمول تعرفه صفر نمیشوند گسترده و بیش از ۸۰ درصد کالاها را در بر میگیرند بهعنوان مثال در مورد تجارت آزاد با اوراسیا ۸۷ درصد خطوط تعرفه توسط دو طرف مشمول تعرفه صفر هستند؛ از اینرو در کتاب مقررات فهرستهای منفی که تعرفه جاری یا شرایط خاص و سهمیه در مورد آنها اعمال میشود درج و سایر کالاها بهعنوان فهرست مثبت، مشمول تعرفه صفر میشوند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: موافقتنامههای دو جانبه دیگری نیز امضا و نهایی شده و فرآیندهایی قانونی آنها برای اجرا در دست کار است؛ هم اکنون موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عمان، ازبکستان، اندونزی مراحل قانونی خود را طی می کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بهصورت کامل در حال اجرایی شدن است، گفت: تجربه موافقتنامه اوراسیا را میتوان برای سایر موافقتنامههای تجاری نیز بهعنوان الگو استفاده کرد.
حاجی کریمی ویژگی مهم موافقتنامههای تجاری را تدوین چارچوب قانونی مشخص برای روابط اقتصادی میان کشورها دانست و افزود: وجود این چارچوب موجب میشود حتی در شرایط اضطراری یا بحرانی، تعاملات تجاری طبق مفاد موافقتنامه ادامه یابد و محدودیتها بهصورت قانونمند اعمال شوند. این امر باعث شفافیت و تداوم تجارت بین کشورهای طرف توافق میشود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در پایان از تشکیل کارگروههای مشترک میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و گفت: همکاری در زمینههای گمرکی، استاندارد و حملونقل پیشبینی شده و زیرساختهای لازم طی سالهای گذشته شکل گرفته است که این زیرساختها میتوانند در دورانهای بحرانی نقش موثری در حفظ و تقویت روابط تجاری ایفا کنند.
