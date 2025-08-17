داود بنی‌اردلان کارگردان نمایش «نیمه تاریک ماه» که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است، درباره تصمیمش درباره اجرای مجدد این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: بازتولید هر اثر به‌شدت وابسته به شرایط زمانی و اجتماعی جامعه‌ای است که در آن اجرا می‌شود. این روزها به نظرم موضوع اصلی نمایش، یعنی روابط انسانی و نحوه مواجهه آدم‌ها با یکدیگر، همچنان کارکرد دارد و پاسخگوست. در واقع این سال‌ها، علاقه من نگاه به روابط انسانی است. روابط انسانی تاریخ مصرف ندارد؛ چه در جغرافیای امروز ما، چه در هر جای دیگر دنیا. تنها شکل و معنای آن در فرهنگ‌های مختلف تغییر می‌کند. در این نمایش، تأثیر تکنولوژی بر روابط و حتی جایگزینی انسان با تکنولوژی، انگیزه‌ای شد تا دوباره آن را اجرا کنم، به امید اینکه نسل جدید هم با آن ارتباط بگیرد. این اثر برای مخاطب عام طراحی شده است حتی کسانی که شاید چندان با تئاتر آشنا نباشند.

این کارگردان درباره استقبال از اجرای قبلی نمایش «نیمه تاریک ماه» در سال ۱۳۹۸ گفت: آن زمان با استقبال زیادی مواجه شدیم. حتی چند اجرای دیگر با الهام از این نمایش روی صحنه رفت که برخی را دیدم اما حس می‌کردم چیزی در شکل اجراها کم است. بازخوردهای مثبت تماشاگران و گفتگو با کسانی که سال‌ها پیش نمایش را دیده بودند، باعث شد تصمیم بگیرم بار دیگر آن را اجرا کنم.

وی درباره تغییرات نسخه جدید توضیح داد: تغییرات اساسی نداشتیم فقط بخشی از دیالوگ‌ها متناسب با شرایط امروز تغییر کرده است. داستان بر پایه روابط انسانی است که از گذشته تا امروز چارچوب‌هایی داشته‌اند البته نه به این معنا که روابط تعریف شده است. حتی اگر از الگوهای قدیمی خارج شویم، وارد الگوهای تازه‌ای می‌شویم. از نظر فرم و اجرا هم همان نگاه گذشته را در نمایش حفظ کرده‌ایم.

بنی‌اردلان درباره انتخاب بازیگران عنوان کرد: هدف من دعوت از طیف گسترده‌تری از تماشاگران به سالن تئاتر است، نه فقط علاقه‌مندان حرفه‌ای. برای این کار از افرادی بهره گرفتیم که در حوزه‌های مختلف شناخته‌شده و موفق هستند و در عین حال توانایی اجرا دارند؛ مثل دوستان پادکست «رختکن بازنده‌ها»، سیاوش صفاریان‌پور سال‌ها در این حوزه کارکرده و علاوه بر اجرا، کارگردانی هم کرده است. مژده محمدی هم سال‌ها در حوزه اجرا کار کرده و همچنین بهزاد عمرانی که در اجراهای قبلی جزو بازیگران این کار بوده است. اهورا نیازی که از بازیگران جدید این نمایش است سال‌ها در حوزه اجرا فعالیت داشته است. حسین امیدی، الهه حسینی و مرجان اتفاقیان هم که از بازیگران حوزه تئاتر و سینما هستند. این ترکیب می‌تواند نسل‌های مختلف، علی الخصوص نسل جوانی را که در حوزه‌های دیگر مثل فنی و مهندسی و … فعالیت دارند یا حتی کسانی که پیش‌تر با تئاتر ارتباطی نداشتند، به سالن بکشاند.

وی در پایان گفت: فراموش نکنیم یکی از کارکردهای تئاتر مجموعه‌ای از فرهنگسازی، آموزش، سرگرمی و تفکر است. ما نمی‌توانیم تئاتری را کار کنیم که مخاطب را در سالن ننشاند و مخاطب به سالن نیاید و انتظار داشته باشیم برای مخاطب حرف بزنیم. بیش از هر چیز باید مخاطب را به سالن آورد تا بتوانیم با او حرف بزنیم.

بازیگران این نمایش به‌ترتیب حروف الفبا عبارتند از مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، بهزاد عمرانی، مژده محمدی و اهورا نیازی.

این اثر نمایشی تا ۶ شهریور هر شب ساعت ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

داستان نمایش «نیمه تاریک ماه» که مضمونی روانشناختی دارد حکایت چند زوج جوان است که برای شام دور هم جمع می‌شوند. در حالی که همه آنها تصورشان بر این است که زندگی کامل و عاشقانه‌ای دارند اما صاحبخانه ایده‌ای را مطرح می‌کند که با عملی شدن آن، اتفاقات عجیبی می‌افتد و تمام تصورات این زوج‌ها به هم می‌ریزد.