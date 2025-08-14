شرط موفقیت پرسپولیس با سرمربی جدید/ هشدار به بازیکنان و یک نیاز ضروری

محمود شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باشگاه باید شرایط بازیکنان را در نظر بگیرد و در یارگیری، دقیق‌تر و سنجیده‌تر عمل کند تا انتظارات هواداران برآورده شود. دلخوشی آن‌ها موفقیت پرسپولیس است و اگر حمایت هواداران از دست برود، شرایط تیم دشوارتر خواهد شد.

وی با اشاره به کمبودهای فنی تیم اضافه کرد: پرسپولیس بیش از هر چیز به یک دروازه‌بان ذخیره مطمئن برای پیام نیازمند و یک بازیکن بازی‌ساز باکیفیت نیاز دارد. در سایر پست‌ها یارگیری مناسبی انجام شده است.

پیشکسوت پرسپولیس درباره حضور وحید هاشمیان در کسوت سرمربی نیز گفت: هاشمیان مربی با دانش و فنی است و اگر بازیکنان با او همکاری کنند، می‌تواند ساختار تاکتیکی تیم را متحول کند. نمونه‌اش روبرتو مانچینی که باوجود قهرمانی در سطح اروپا، در لیگ عربستان به دلیل عدم همراهی بازیکنان، به نتایج مطلوب نرسید.

شافعی در پایان تأکید کرد: به عنوان یک هوادار آرزو دارم پرسپولیس دوباره قهرمانی گذشته را تکرار کند. بازیکنان باید با غیرت و تعصب، پاسخ محبت هوادارانی را بدهند که با وجود شرایط اقتصادی دشوار، همواره کنار تیم بوده‌اند.