به گزارش خبرنگار مهر، آرزو زکایی فر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست رئیس سازمان بهزیستی کشور با جمعی از تولید گران دامغان که نسبت به کارگیری کارگران توانخواه و معلول مبادرت ورزیده‌اند، به میزبانی یک کارخانه صنعتی در این شهرستان بیان کرد: هشت میلیون نفر در کشور از خدمات بهزیستی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنند

وی با بیان اینکه این افراد شامل ۲۸۰ هزار خانوار هستند، افزود: یک میلیون و پانصد معلول جسمی حرکتی و ذهنی و نیز مددجویان موردی از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه توانمندسازی و داشتن زندگی پویا و مستقل از اهداف سازمان بهزیستی برای مددجویان است گفت: سال گذشته برای ۷۱ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی کشور شغل ایجاد شده است

زکایی فر تعهد امسال برای اشتغال مددجویان بهزیستی کشور را تا پایان سال ۸۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: معافیت از مالیات، تسهیلات بیمه کارآفرینی بهره‌مندی از تسهیلات ویژه از عمده مشوق‌های دولت برای کارآفرینانی که برای مددجویان شغل ایجاد می‌کنند، خواهد بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار پنل خورشیدی برای ایجاد و درآمد پایدار به منظور افرادی که معلولیت جسمی ویژه دارند اجرا شده است، افزود: بیمه اجتماعی سرپرست خانواده، و بیمه بازنشستگی زنان در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شده است