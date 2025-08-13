مواضع «فون در لاین» پس از رایزنی «ترامپ» با سران اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز پس از رایزنی مجازی سران کشورهای اروپایی با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اروپا، ایالات متحده و ناتو زمینه‌های مشترک خود را با اوکراین تقویت کرده‌اند.

«اورزلا فون در لاین» در این باره اضافه کرد: ما هماهنگی نزدیک خود را در ارتباط با اوکراین حفظ خواهیم کرد. ما به هماهنگی نزدیک با شرکای خود ادامه خواهیم داد و خواهان صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین هستیم.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه و پیش از نشست روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌ای خود در آلاسکا، با سران کشورهای اروپا، دبیرکل ناتو و رئیس جمهور اوکراین به صورت مجازی نشستی را برگزار کرد.