رایزنی نماینده ویژه وزیر خارجه روسیه در امور قفقاز با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور خوایف نماینده ویژه وزیر امور خارجه روسیه در امور قفقاز که برای گفتگو و رایزنی در مورد آخرین روند تحولات منطقه قفقاز به تهران سفر کرده است، عصر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به همسویی مواضع دو کشور در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت تداوم و تقویت مشورت‌ها و همکاری‌های دو کشور در راستای صیانت از منافع مشترک تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از برقراری صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز مسائل در منطقه و توسط کشورهای منطقه و بهره‌برداری از ظرفیت سازوکارهای منطقه‌ای همانند ساختار ۳+۳ در راستای حل و فصل مسائل منطقه، گسترش همکاری و همگرایی منطقه‌ای و تضمین امنیت و ثبات و منافع جمعی کشورهای منطقه قفقاز و رعایت ملاحظات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و کشورهای پیرامونی در هر گونه توافقی در منطقه را یادآور شد.

ایگور خوایف نماینده ویژه وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، گزارشی از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای برقراری صلح و آرامش در منطقه قفقاز ارائه کرد و بر اهمیت مشورت، تعامل و هماهنگی نزدیک و مستمر بین ایران و روسیه تاکید کرد.