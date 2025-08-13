به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری گزارش دادند که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی خودرویی را در جاده «حداثا» به «حاریص» در جنوب لبنان، هدف قرار داده است.

این حمله در حالی صورت گرفت که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و حملات پهپادی اشغالگران در مناطق مختلف جنوب این کشور افزایش یافته است.

بر اساس اعلام المیادین، ۲ موشک به سمت این خودرو شلیک شده است.

الجزیره به نقل از خبرگزاری لبنان در این خصوص گزارش داد: یک نفر در این حادثه زخمی شده است.

هویت این فرد تا کنون رسانه‌ای نشده است.