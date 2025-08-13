  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

حمله پهپادی صهیونیست‌ها به خودرویی در جنوب لبنان؛ یک نفر زخمی شد

حمله پهپادی صهیونیست‌ها به خودرویی در جنوب لبنان؛ یک نفر زخمی شد

منابع خبری لبنانی از تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حمله پهپادی به یک خودروی شخصی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری گزارش دادند که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی خودرویی را در جاده «حداثا» به «حاریص» در جنوب لبنان، هدف قرار داده است.

این حمله در حالی صورت گرفت که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و حملات پهپادی اشغالگران در مناطق مختلف جنوب این کشور افزایش یافته است.

بر اساس اعلام المیادین، ۲ موشک به سمت این خودرو شلیک شده است.

الجزیره به نقل از خبرگزاری لبنان در این خصوص گزارش داد: یک نفر در این حادثه زخمی شده است.

هویت این فرد تا کنون رسانه‌ای نشده است.

کد خبر 6559907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها