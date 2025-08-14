به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی، مسئولان تبلیغات اسلامی استان لرستان با خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و شهدای تحمیلی ۱۲ روزه اخیر دیدار کردند.
این دیدار با هدف تجلیل از مقام والای شهیدان و دعوت از خانوادههای آنان برای شرکت در مراسم پیادهروی «دلدادگان اربعین حسینی» برگزار شد.
حجتالاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، حجتالاسلام سید حسین شاهرخی، رئیس تبلیغات اسلامی خرمآباد و مراد رشیدی، دبیر ستاد مردمی دلدادگان اربعین، در این نشست صمیمانه حضور داشتند و با خانوادههای شهدا به گفتوگو پرداختند.
تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و ادامه راه شهیدان
حجتالاسلام قدرتی در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع خانوادههای شهدا، گفت: خانوادههای شهیدان، پرچمداران واقعی انقلاب اسلامی هستند و دیدار با آنان، تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان، رهبر معظم انقلاب و امام خمینی (ره) است.
وی افزود: پیادهروی اربعین، نماد عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع) و تداوم راه شهداست. حضور خانوادههای شهدا در این مراسم، الهامبخش جامعه و نسل جوان خواهد بود.
برنامهریزی برای حضور پرشور در مراسم اربعین
در این نشست، مراد رشیدی، دبیر ستاد مردمی دلدادگان اربعین، درباره برنامههای تدارکدیدهشده برای زائران اربعین توضیح داد و از خانوادههای شهدا دعوت کرد تا در این حرکت عظیم مردمی شرکت کنند.
حجتالاسلام شاهرخی نیز در این دیدار، با تقدیر از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، اظهار داشت: شهدا با ایثار خود، اسلام و انقلاب را جاودانه کردند و امروز وظیفه ماست که از خانوادههای آنان حمایت کنیم و یادشان را زنده نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: حضور در مراسم اربعین، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ عاشورایی است.
نظر شما