برندسازی برای برنج یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز دوشنبه در مراسم افتتاح کارخانه برنجکوبی آققزل درهرود که به مناسبت هفته دولت و با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) و تبریک هفته دولت اظهار کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه، مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان با اتخاذ تدابیر لازم، اجازه نداد احساس کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد شود. بهویژه در آذربایجان شرقی شاهد همافزایی دستگاههای نظارتی، امنیتی و بخش خصوصی بودیم که این موفقیت را رقم زدند.
وی افزود: جلسات تنظیم بازار در طول این ایام به صورت روزانه برگزار شد و شرایط بازار در سطح شهرهای استان کاملاً عادی و آرام بود که این خود یک دستاورد بزرگ محسوب میشود.
روحی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان کلیبر و آبشاحمد در حوزه گردشگری و کشاورزی تصریح کرد: باید کشاورزی منطقه را به سمت ارزش افزوده و کشت اقتصادی هدایت کنیم. کشاورزان باید به سمت محصولاتی حرکت کنند که توجیه اقتصادی داشته و مطابق با الگوی کشت باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: سهشنبههای اقتصادی استاندار شامل بازدید، نشست و برگزاری جلسات ستاد تسهیل است که در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان انجام میشود. با وجود این، متأسفانه بخش تولید با ناترازی انرژی مواجه است که تلاش داریم با اعلام قبلی و مدیریت مصرف، خسارات بخش خصوصی را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در شرایط تنش آبی نیز باید بیشترین صرفهجویی در مصرف آب صورت گیرد تا بتوانیم با حداقل مصرف بیشترین تولید را داشته باشیم.
روحی با اشاره به ضرورت فعالیت کارخانه برنجکوبی آققزل گفت: میزان تولید برنج در این منطقه فعالیت چنین واحدی را ضروری کرده بود و امیدواریم مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود. کشت برنج در این منطقه باید در قالب کشت قراردادی انجام گیرد تا سودآوری دوطرفه برای کشاورزان و واحد برنجکوبی ایجاد شود. همچنین برندسازی و توزیع برنج منطقه در فروشگاههای استان یک ضرورت جدی است.
میرحسین بهادری، فرماندار شهرستان کلیبر نیز گفت: کلیبر با شش شهرستان همجوار ارتباط مستقیم دارد و راهاندازی این کارخانه نقش مهمی در حل مشکلات شالیکاران منطقه دارد. پیش از این، کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را برای برنجکوبی به شمال کشور یا پارسآباد اردبیل منتقل کنند اما امروز این مشکل برطرف شده است.
وی با قدردانی از سرمایهگذار این مجموعه افزود: این طرح بدون دریافت تسهیلات بانکی و با سرمایه شخصی اجرا شده که جای تقدیر دارد. حضور مسئولان استانی در مراسم افتتاح، پاسخی به محبتها و فداکاریهای مردم منطقه است.
بهادری یادآور شد: پایاب سد عمارات و تأمین حقابه سد کلیبر یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است که امیدواریم محقق شود. خاک حاصلخیز آبشاحمد نیز ظرفیت بزرگی برای توسعه کشاورزی به شمار میرود و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
